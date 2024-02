Una lluvia de opiniones ha generado la decisión de Jorge Almirón de alinear con un equipo B en la derrota de Colo Colo por 1-0 ante O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua por la segunda fecha del Campeonato Nacional. Leonardo Véliz considera que el DT se dio un lujo.

“Almirón recién viene llegando, pero a lo mejor ignoraba la calidad de nuestro campeonato y se dio un lujo de cambiar el equipo pensando que nuestro campeonato es muy exigente y no es verdad. Para mí, Colo Colo perdió tres puntos. El equipo que va a jugar el jueves, podría haber jugado perfectamente 45 minutos y habría hecho todos los cambios que corresponden, habría dosificado igual. Pero Almirón desconoce eso”, comentó el pollo en conversación con BOLAVIP.

El histórico integrante de Colo Colo 1973 se pregunta si estas unidades perdidas después pueden pesar: “Se dio el lujo nada más, pero vamos a ver si esos tres puntos, al fin del campeonato pueden pasar la cuenta”.

Véliz también se refirió a la llave del Cacique ante Godoy Cruz, en la cual los Albos se impusieron por 1-0 en el encuentro de ida en Mendoza por la fase 2 de la Copa Libertadores. “Va a ser un partido difícil. Colo Colo se encontró con ese gol, una iluminación de (Óscar) Opazo y uno que no cabecea nunca como (Marcos) Bolados y se trajeron el triunfo. Creo que va a ser un partido difícil para Colo Colo”, señaló.

Colo Colo va por la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

“Colo Colo va a querer asegurar el triunfo desde el primer minuto. Defensivamente lo vi bien, los primeros 15 minutos tuvo en jaque a Godoy Cruz, no siendo un gran equipo. Individualidades, no sé, un zurdito, que después lo sacaron porque estaba cansado, pero nada más. Lo demás jugadores normales. No sé en que nos pueden nos amenazar en un partido jugando acá de local”, añadió.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Godoy Cruz por la fase 2 vuelta de la Copa Libertadores?

El Cacique recibirá al equipo argentino este jueves a las 21:30 en el estadio Monumental.