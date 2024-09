Paulo Díaz fue expulsado en el partido de River ante Colo Colo. El defensor intentó agredir a Maximiliano Falcón, discutió con Peluca y luego lo empujó. El histórico ex defensor del Cacique y la Selección Chilena, Leonel Herrera Rojas ve un jugador totalmente distinto cuando juega por su club respecto de lo que muestra en la Roja.

“No responde de la misma forma como lo hace en River y eso es verdad. En River manda, grita, es aniñado, hace prevalecer su presencia y en la Selección Chilena juega calladito”, expresó Chuflinga en conversación con BOLAVIP.

El exzaguero le exige más a Díaz: “Me imagino que cuando tú llegas a una selección es porque tienes personalidad, eso no se nota en Paulo. Demasiado callado, quiere cumplir en lo que a él le corresponde, pero no, si él ya está jugando en River, tiene otra presencia en el equipo ¿Por qué no lo puede llevar a cabo en la selección?”.

“Que se note que hay un líbero, un central, que manda, que ordena y se la tiene que jugar toda. En eso le encuentro razón a la gente que opina”, añadió.

Leonel Herrera ve a un Paulo Díaz diferente en River. (Foto: Photosport)

También en su momento, pensaba que el defensor podía llevar la jineta de la Roja viendo su performance en el cuadro Millonario: “Decía que podía ser capitán, eso lo decía por lo que lo había visto jugar en River, pero cambió cuando juega por la selección”.

Fe total a la dupla Saldivia-Amor en Colo Colo

Leonel Herrera analiza el impacto de las bajas de Maximiliano Falcón y Paulo Díaz. En ese sentido, se mostró tranquilo, pues Emiliano Amor y Alan Saldivia son su dupla ideal.

“Creo que los dos son importantes. Me encantó mucho Amor, se mandó un tremendo partidazo cuando entró, por lo tengo plena confianza en él. Está recuperando su calidad, su jerarquía después de que se lesionara”, mencionó.

Si bien expresó cierta preocupación por Alan, mostró convicción en la dupla que asoma como titular en Buenos Aires: “Le costó un poquito, pero por lo menos ahora está en condiciones de poder responder sin problema. Me preocupa lo de Saldivia, no sé si salió por lesión, recién venía reapareciendo, ojalá no haya sido nada malo y que la dupla de centrales sean ellos dos. Le tengo plena fe a Saldivia y Amor”.

Por último, mencionó una postura que ya había entregado en el pasado: “Alguna vez dije que la dupla que me gustaba era justamente esta, sin desmerecer lo de Falcón, pero me gustaba más esta dupla”.