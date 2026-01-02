Alejandro “Chino” Hisis se refirió a los rumores que vinculan a Juan Martín Lucero con Universidad de Chile, luego del descenso de Fortaleza a la Serie B del fútbol brasileño. En conversación con BOLAVIP, el exjugador de Colo Colo abordó sin dramatismo la posibilidad de que el exdelantero albo llegue al clásico rival.

El histórico exjugador comenzó señalando que este tipo de situaciones no son nuevas en el fútbol y que forman parte de la dinámica del mercado: “Son situaciones que se dan de repente, que jugadores que nunca piensan que van a ir a otro equipo, en este caso al clásico rival, pero se han dado casos”, expresó Hisis, bajándole el perfil a la eventual transferencia.

En esa misma línea, el ‘Chino’ dejó en claro que, desde lo deportivo, no siente temor ante un eventual arribo de Lucero al cuadro azul. Para el exalbo, el paso del tiempo y los contextos cambian, por lo que no ve el tema como una amenaza directa para el ‘Cacique’.

Ex Colo Colo pone la calma ante posible traspaso de Juan Martín Lucero a la U (Foto: Photosport) Dragomir Yankovic/Photosport

“No me asombra ni me asusta el que vaya para allá”, afirmó, dejando claro que no dramatiza con la posibilidad de ver al exgoleador del Popular vistiendo la camiseta de Universidad de Chile en este mercado de fichajes.

El llamado a la calma del ‘Chino’ Hisis por Juan Martín Lucero

Eso sí, el exfutbolista también puso el foco en el rol del entorno y, especialmente, de los hinchas. A su juicio, más allá de la rivalidad histórica, se debe entender que las decisiones profesionales responden a carreras y momentos distintos.

“La cosa es que la hinchada también sepa respetar eso”, remarcó, apuntando a que los jugadores toman decisiones laborales y que no siempre estas están guiadas por sentimientos o pertenencias pasadas.

De esta manera, Alejandro Hisis se sumó al debate sobre el posible fichaje de Juan Martín Lucero por la U, dejando una postura clara y sin temor: entiende el movimiento como parte del fútbol moderno y no lo ve como algo que deba generar alarma en el entorno del Popular.

DATOS CLAVE

Alejandro Hisis analizó el posible fichaje de Juan Martín Lucero por Universidad de Chile asegurando que no le asusta.

El club Fortaleza de Brasil descendió a la Serie B, facilitando la salida de Lucero.