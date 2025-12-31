Colo Colo está a pocos días de volver a juntarse en el Estadio Monumental para preparar la temporada 2026, donde los albos solo tendrán actividad en la Liga de Primera, Copa Chile y la flamante nueva Copa de la Liga.

Uno que no sabe si estará junto al resto de sus compañeros es Alan Saldivia, defensor central uruguayo del Cacique quien finalmente habría recibido la oferta de Vasco de Gama que tanto se habló durante meses.

Fue el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado, también reportero que cubre a los albos, quien entregó la noticia en De Puntete: “Es información confirmada. Vasco de Gama está esperando la respuesta de Colo Colo al ofrecimiento por Alan Saldivia”, dijo.

¿Sigue? | Foto: Photosport

“Los montos que se están barajando y que yo manejo son US$ 1.4 millones de dólares por el 70% de la carta del jugador más 3 años de contrato. No tengo chequeada la modalidad de pago, que puede ser importante para Blanco y Negro”, profundizó.

En el cierre, incluso, ‘Tomate’ se la juega con cuándo debería Aníbal Mosa y compañía responder al ofrecimiento de los brasileños: “La propuesta económica y que Vasco de Gama espera tener una respuesta el día viernes, le ponen fecha a la respuesta de Colo Colo”, cerró.

Así las cosas, los próximos días podrían ser claves para saber si Alan Saldivia sigue su romance con los albos o si tendrá su segunda aventura internacional tras haber llegado a Colo Colo hace un par de años.

En síntesis

Vasco de Gama ofreció US$ 1.4 millones por el 70% del pase de Alan Saldivia.

El club brasileño propone al central uruguayo un contrato por 3 años de duración.