Se siguen destapando antecedentes respecto a la denuncia a Colo Colo. Héctor Jona mencionó en su informe que Víctor Vidal se encontraba en la zona de exclusión y con un dispositivo electrónico en el encuentro de los Albos ante Huachipato en el CAP.

Sin embargo, el silbante estuvo en el Tribunal de Disciplina y en su declaración informó que no vio a Vidal en la jornada y que desde Santiago le indicaron consignarlo en su informe arbitral. En específico, Carlos Ulloa, jefe técnico de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

El presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, salió al paso sobre esta situación. “Efectivamente se le pidió que agregara al informe que Víctor Vidal estaba en una zona de exclusión”, confirmó en diálogo con El Deportivo de La Tercera.

Tobar asegura que se procede de esa forma en algunos casos: “Es algo que hacemos comúnmente frente a situaciones que se le escapan a los árbitros en determinados encuentros. Ahora claramente agarra más relevancia por la situación que está pasando”.

Roberto Tobar asegura que comúnmente solicitan a los árbitros incorporar nuevos antecedentes en los informes. (Foto: Photosport)

Roberto Tobar revela que decidieron modificar el informe tras ver una publicación en un medio

El jefe de los árbitros explicó que consignaron la presencia del coordinador de Colo Colo debido a una publicación en prensa. “En esta situación reaccionamos frente a una publicación que apareció en un medio y, por lo mismo, decidimos incluir que estaba en zona de exclusión. Por lo mismo el informe salió más tarde, pese a que habíamos mandado uno sin la denuncia”.

Además, se refirió con un caso del pasado que involucra a Sebastián Beccacece: “Siempre ha complementado los informes en caso que los jueces no se percaten de alguna acción. No se olvide que la patada de Beccacece al refrigerador el árbitro no la vio y después fue anexada al informe por todo lo que salió en los medios”