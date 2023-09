Lucas Barrios abre su corazón y revela su sueño frustrado con Colo Colo: "Me hubiese gustado..."

El delantero paraguayo, Lucas Barrios hiló dos ciclos defendiendo la camiseta de Colo Colo, en la que sin duda quedó con grandes recuerdos dentro de lo que fue su paso por el ‘Cacique’, en donde vivió momentos grandes momentos en su carrera.

En las últimas horas el atacante nacionalizado paraguayo tuvo una gran entrevista con el Portal Deportivo, en donde dejó cuál es su sueño ideal pensando en lo que puede ser su retiro como futbolista profesional, la cual tiene al ‘Cacique’ como principal protagonista.

“Cuando sea el momento, me gustaría que podamos hacer un partido entre Colo-Colo y Dortmund, y poder retirarme en el Monumental como siempre lo quise, porque es una institución que quiero mucho y estoy muy identificado”, comenzó declarando Barrios.

Siguiendo en dicha línea, la ‘Pantera’ confesó que dentro de sus grandes sueños estaba con poder retirarse vistiendo la camiseta del ‘Cacique’ realizando un encuentro contra el Borussia Dortmund, club europeo donde tuvo una gran actuación.

Barrios y su gran sueño con Colo Colo | Foto: Photosport

“Cuando me retiré se habló con la gente del club sobre poder hacer algo con Dortmund en Chile, hacer un partido y retirarme en Colo-Colo. Me hubiese gustado”, explicó.

Finalmente, Barrios comentó que aquello se gestó en su debido momento, pero no se pudo llegar a organizar, en donde aún se mantiene esperanzado de poder lograr aquello y cumplir su sueño de retirarse con la camiseta de Colo Colo.

“íbamos a organizar un partido entre las leyendas del Dortmund y mis compañeros de Colo-Colo pero no se dio. Espero que en algún momento se dé esa oportunidad. Y si no se da, siempre voy a estar agradecido al club y los hinchas de Colo-Colo porque me han dado un cariño especial”, cerró.

¿Cuántos goles anotó Lucas Barrios con la camiseta de Colo Colo?

El delantero consiguió anotar 61 goles en 85 partidos con la camiseta de Colo Colo.