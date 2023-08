Luis Pavez vive un buen presente en Unión Española, donde es uno de los fijos en la oncena hispana y en donde se ha mantenido desde hace un buen tiempo con regularidad en un puesto que cuesta encontrar fijos en el fútbol chileno.

Pavez, quien fuera formado en la cantera de Colo Colo, no se fue de la mejor manera del Cacique y así lo dejó ver en diálogo con De Fútbol Se Habla Así de D Sports: “Salir de Colo Colo fue un grave error y eso se lo comento a muchos jóvenes”, dijo.

Pavez reveló consejo a Joan Cruz. | Foto: Photosport

“A veces uno sale con la idea de jugar, de tener un nombre y comete un error. Yo de joven cometí ese error: pedí salir, finiquité seis meses antes mi contrato, pero no me arrepiento porque gracias a eso he tenido la carrera que he tenido y he jugado en buenos equipos”, dijo haciendo un mea culpa.

Incluso, el jugador mantiene contacto cercano con Joan Cruz, quien se fue de la peor manera de los albos y reveló el consejo que le dio para impedir la debacle: “Soy amigo de Joan Cruz y le dije que no tratara de salir del club”.

Finalmente, nada de eso sucedió y Cruz se terminó yendo del Cacique para a los pocos meses volver al fútbol chileno y defender la camiseta de Everton de Viña del Mar, donde ingresó el fin de semana pasado precisamente ante los albos.