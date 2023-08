Colo Colo ha tenido que batallar por la banda izquierda desde la partida de Gabriel Suazo, canterano del Cacique que le costó tomarle la mano al puesto, pero cuando lo hizo no lo sacó nadie más hasta su partida a Francia.

Pese a que esta temporada llegó Erick Wiemberg para llenar esa necesidad, lo concreto es que el ex Unión La Calera no ha estado a la altura y no es precisamente un fijo para Gustavo Quinteros en sus oncenas.

Ya en otro equipo, el también canterano de los albos, Luis Pavez, analizó la situación de la banda izquierda en el Cacique y no le cerró la puerta a una vuelta al equipo que lo vio nacer para el puesto que sigue ‘vacante’.

Pavez se la juega por un regreso al Cacique. | Foto: Photosport

“Ha sido difícil encontrar un lateral que se quede con el puesto, Suazo no era lateral y en un momento subió su nivel que lo llevó a Europa y fue el capitán del equipo y lo hizo muy bien”, dijo Pavez en De Futbol Se Habla Así de D Sports.

“La verdad no encuentro un motivo de por qué no pueden encontrar un lateral, Bouzat no es lateral, Wiemberg no ha mostrado el nivel que tenía en La Calera. Yo me siento preparado para estar en un equipo así, grande, creo que he mejorado algunos aspectos de mi juego donde he madurado y me siento capacitado para pelear un puesto en Colo Colo”, complementó.

¿Pegará la vuelta? Luis Pavez se le ve cómodo en Unión Española y no descarta volver algún día al Cacique para arreglar las cosas después de su tormentosa salida que le dejó como saldo la recordada estrella 30 de los albos.