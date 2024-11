Cinco ex jugadores de Colo Colo dijeron presente el domingo en el empate 1-1 de Everton con Universidad de Chile.

Campeones anónimos: Los ex Colo Colo que le dieron una mano al Cacique y frustraron a la U

El domingo se vivió un infartante cierre de torneo en el Campeonato Nacional 2024, con la lucha por el título entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde los albos se proclamaron campeones con el empate 1-1 ante Deportes Copiapó.

Mientras tanto que los azules se enredaron con Everton de Viña del Mar, igualando por el mismo marcador pero con una gran polémica con un gol anulado sobre el final, que hubiera estirado la definición del torneo a una final única.

Los Ruleteros celebraron el empate ya que les valió la clasificación a Copa Sudamericana, pero también hubo un grupo de jugadores que se alegró por el título del Cacique en el norte.

Los cinco ex Colo Colo que amargaron a la U

Se trata de cinco ex Colo Colo -cuatro canteranos- que amargaron a la U en el Estadio Nacional. Estos fueron el arquero Ignacio González, los defensas Felipe Campos y Juan Delgado, y el volante Benjamín Berríos. A ellos se sumó Joan Cruz que vio el partido desde el banco de suplentes.

Tras el partido en Ñuñoa, las figuras Ruleteras conversaron con los medios en zona mixta, donde el Topo Berríos expresó abiertamente su felicidad por el campeonato que lograron los albos.

“Bueno, partidos con la U de chiquitito me enseñaron que no se pueden perder, siempre tienes que ganar. Y bueno, gracias a Dios pudimos sacar un empate y salió Colo Colo campeón”, dijo a AS Chile.

Más mesurado fue la figura del partido, el Nacho González, quien cerró una gran temporada con los Oro y Cielo. “Los hinchas de Colo Colo me hacen saber su cariño en la calle, me tienen el teléfono reventado de eso, para que vuelva, pero en eso yo soy muy cauto y siempre soy muy respetuoso del club al que estoy defendiendo”, comentó a Redgol.

Joan Cruz celebró en Instagram la estrella 34

Otro que no escondió su alegría por Colo Colo fue Joan Cruz, que realizó un comentario con el símbolo del hincha colocolino en la transmisión en vivo que hizo Arturo Vidal en Instagram, mientras festejaban la obtención de la estrella 34 en Copiapó.