El ex futbolista le dejó un potente mensaje a este jugador de Colo Colo por este motivo

Colo Colo ya se alista para lo que será un importante duelo en la Copa Libertadores, en el que los dirigidos por Jorge Almirón se jugarán la clasificación a la próxima ronda de la competición en el duelo de vuelta ante River Plate en Argentina.

Previo a este duelo, el ex futbolista Luka Tudor tomó el micrófono en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro y cargó con todo contra un jugador de Colo Colo, Maximiliano Falcón, tras lo que fue su expulsión en el partido de ida ante los argentinos.

“Falcón como que siempre está al limite y en esta clase de partidos hay que tener más cuidado todavía, porque se juega a otro ritmo, uno tiene que tener la sensibilidad para manejar ese tipo de situación, (la expulsión) fue para la risa, lo buscó (a Díaz), se lo quería llevar y lo expulsaron a los dos y después ese ‘que te espero afuera’, esa es muy antigua”, comenzó señalando Tudor.

En esa línea, el hoy panelista agregó a su comentario que Colo Colo es quien más pierde con la expulsión del ‘Peluca’: “lo más delicado, está bien te expulsaron y ya, se desubicaron y se volvieron locos, pero en el fondo es lo que se viene ahora, River tiene más jugadores que Colo Colo para reemplazar a un jugador de ese nivel, porque además vienen jugando hace mucho tiempo, tiene interiorizado todo los movimientos”.

La expulsión de Falcón sigue siendo tema | Foto: Photosport

Para el ex jugador, el cometido de Maximiliano Falcón es tremendamente cuestionable, ya que perjudica a su equipo en una instancia de alta importancia como lo es un cuartos de final en la Copa Libertadores.

“Es doblemente grave, en ese sentido, te estás jugando un partido que puede ser algo que te marque el año, que te marque no sé cuantas cosas si puedes avanzar, entonces es un manejo y es lo que le he criticado a Falcón, yo no le quiero dar más duro, porque lo debe estar pasando mal y reconociendo que se equivocó”, apunta.

Finalmente, Tudor carga contra este tipo de comportamientos del jugador de Colo Colo, en las que siente que además pueden ser terminado perjudiciales para su futuro futbolístico, ya que no sirve de mucho su polémico historial en caso de querer dar un nuevo salto en su carrera.

“Hay cosas que uno no las entiende, yo no sé si se siente muy seguro a veces de sus condiciones o cuando se cancherea, esto que hace lo hace ver muy mal, él es un tipo que quizás lo pueden estar viendo algún equipo en México o algo así y de verdad que no le sirve para nada”, cerró.