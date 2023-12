Un verdadero remezón se generó en Colo Colo luego que Blanco y Negro decidiera en una junta de accionistas no renovar el contrato del entrenador Gustavo Quinteros.

Esta situación generó un fuerte malestar de los hinchas colocolinos en redes sociales, pero desde la dirigencia del Cacique confían que fue una decisión acertada para afrontar el 2024.

Tras darse a esta información, una danza de nombres comenzó a sonar con fuerza para tomar la vacante de Quinteros, entre los que están: Diego Cocca, Jorge Almirón, Gabriel Milito, Fernando Gago y Gabriel Heinze, entre otros.

Heinze sería uno de los favoritos de Morón y compañía | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

MAKS CÁRDENAS NO VE CON BUENOS OJOS LA SALIDA DE GUSTAVO QUINTEROS

A través de su cuenta de Instagram, el periodista Maks Cárdenas criticó duramente la resolución de la concesionaria que maneja los hilos de la institución alba.

“Gustavo Quinteros deja de ser el entrenador de Colo Colo, una decisión que a mí no me gusta mucho. Digo, porque si no va a seguir me imagino que Blanco y Negro ya tiene la respuesta”, indicó en redes sociales.

“Lo que no entiendo es para qué sacarlo si no tienes amarrado un nuevo técnico ya. Creo que ninguno de estos cinco tenía los pergaminos, sobre todo en Chile, que suma Gustavo Quinteros”, cerró diciendo en su llamativo análisis.

¿CUÁNDO EMPIZA LA PRETEMPORADA 2024 DE COLO COLO?

El plantel del Cacique vuelve de sus vacaciones el lunes 8 de enero, donde comenzarán los trabajos de pretemporada en el Estadio Monumental.