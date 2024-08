Manuel de Tezanos sin filtro contra este albo: "No puedo explicar que sea jugador de Colo Colo"

Universidad de Chile y Colo Colo protagonizaron un indignante compromiso en lo que fue una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, en la que ambos equipos terminaron igualando sin tantos en el Estadio Nacional.

Analizando lo que fue este duelo, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio dentro del programa ‘Balong’ para despedazar lo que fue el compromiso del delantero de Colo Colo, Marcos Bolados, por lo que fue su desempeño en este partido.

“Yo lo de Bolados es algo que es digno de un estudio, hay cosas que yo no veo en el fútbol, que no las puedo ver, no tengo la capacidad, ni el conocimiento, ni jugué profesionalmente, ni soy entrenador titulado, por lo tanto hay cosas que tendrá Bolados que yo soy incapaz de ver”, partió señalando de Tezanos.

Siguiendo en la línea de sus dichos, el comunicador sentenció al jugador nacional, indicando que no encuentra explicación para que Bolados sea jugador y titular en Colo Colo por lo que ha sido su rendimiento.

Bolados se llena de criticas por su rendimiento | Foto: Photosport

“No puedo explicar que Bolados sea jugador de Colo Colo y titular de nueve en un partido así, yo de verdad que… supera mi nivel de análisis, lo supera, no llego”, explicó.

Finalmente, de Tezanos apunta a que la gran virtud que tiene Marcos Bolados, que es la velocidad, no le saca todo el provecho necesario para marcar diferencias en el ataque, haciéndole una dura crítica y comparándolo con otros de sus compañeros.

“Entiendo cuál es la teoría, la teoría es que Bolados es rápido, pero Bolados cuando recibe con ventaja, frena, siempre, no hace lo que hace Cepeda, él va con todo para adelante, lo mismo Zavala con sus limitaciones y todo, pero son delanteros de las características que se supone que tiene Bolados, pero que cuando tiene una pelota con ventaja, mal, recibe y frena, ni esa virtud logra sacar”, finalizó.