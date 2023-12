Manuel Neira alza la voz sobre la continuidad de Gustavo Quinteros en Colo Colo: "A mí me gusta, pero este último tiempo..."

Colo Colo finalizó su temporada con la obtención del título de la Copa Chile tras derrotar de manera categórica a Magallanes, compromiso que se disputó en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.

No obstante, todos los ojos de los hinchas del Cacique están puestos en lo que acontecerá este viernes, día en que el directorio de Blanco y Negro se juntará vía Zoom a decidir si Gustavo Quinteros continuará o no al mando del conjunto Popular.

“La decisión por supuesto que la tienen los directores, ellos son los que manejan el club, los que tienen que velar para que la institución siga mejorando, siga creciendo”, indicó el propio estratega argentino-boliviano al ser consultado sobre su futuro.

Sigue la incertidumbre por la continuidad de Gustavo Quinteros en Colo Colo | FOTO: Alex Diaz/Photosport

MANUEL NEIRA SE REFIERE A LA CONTINUIDAD DE GUSTAVO QUINTEROS EN COLO COLO

El ex goleador albo, Manuel Neira, dialogó con el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro y fue en dicho espacio que dio su punto de vista sobre lo que ha realizado Quinteros al mando del club que lo vio nacer futbolísticamente.

“Creo que Colo Colo merece con el plantel que tiene y con los recursos que ponen, debería estar peleando siempre por el primer lugar como siempre lo ha hecho”, dejó en claro el otrora ariete.

“Yo no sé si Quinteros seguirá pero a mí me gusta Quinteros porque lo ha hecho bien, pero este último tiempo pudo haber hecho mucho más con el plantel que tenía y no estar dependiendo de los demás para ser campeón”, cerró.

¿Cuándo vuelven de vacaciones en Colo Colo?

Las vacaciones del primer equipo de Colo Colo se terminan el domingo 7 de enero. A partir del lunes 8 comienza la pretemporada 2024 en el Estadio Monumental, donde habrá que ver si estará o no Gustavo Quinteros al mando del equipo albo.