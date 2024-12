Colo Colo ya empieza a vibrar con el centenario, donde en el día de ayer presentó una serie de actividades que se desarrollarán en 2025 y que buscan conmemorar de la mejor manera posible los 100 años del Cacique.

En la actividad, eso sí, no hubo ningún miembro del plantel masculino por el conflicto que mantienen con la dirigencia por los premios. Como si fuera poco, se les otorgó una semana extra de vacaciones que no estaba en los planes iniciales.

Pavez se restó de actividad en Colo Colo. | Foto: Photosport

Uno que le dejó un potente mensaje al plantel albo por su desaire fue Manuel Neira, recordado ex delantero formado en las inferiores del Cacique quien no se guardó absolutamente nada y disparó: “Colo Colo está por sobre todas esas cosas. Yo creo que lo más importante hoy día es Colo Colo, por sobre los jugadores, ex jugadores o históricos”, dijo.

En esa misma línea, Neira le pega al plantel y sus capitanes, quienes minutos después salieron con un comunicado diciendo que no les había llegado una invitación formal y, por consiguiente, ese fue el motivo de la inasistencia: “Colo Colo es lo más importante”, dijo Manolete.

Lo cierto es que el plantel dirigido por Jorge Almirón volverá a los entrenamientos el 2 de enero con miras a la pretemporada, donde debutarán el 9 del mismo mes con un amistoso ante Santiago Wanderers en Valparaíso.

Los amistosos internacionales de Colo Colo

Colo Colo viajará a Uruguay para disputar el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’, donde enfrentará a Peñarol y Huracán en tierras charrúas. Después, se habla de un amistoso ante Boca Juniors en Argentina para el 18 del primer mes del año.