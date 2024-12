Siguen las reacciones luego de que el plantel de Colo Colo no asistiera a la ceremonia donde se informó sobre las actividades que habrá de cara al centenario.

Los capitanes del primer equipo masculino se excusaron en un extenso comunicado, donde informaron que fue la dirigencia la que no envió una invitación formal a esta importante cita.

Si bien se especuló que no asistieron debido a posibles conflictos por el tema de los premios, en dicho comunicado revelaron que: “Lamentablemente no pudimos asistir al “Lanzamiento Actividades Centenario Colo Colo” realizado el día de hoy ya que no recibimos una invitación formal“.

Si bien los jugadores han recibido una serie de críticas por este actuar, el histórico albo, Eddio Inostroza, en diálogo con BOLAVIP, se cuadró con el plantel y, por el contrario de muchos, criticó a la dirigencia por no haber tomado las riendas del asunto.

Yeyo Inostroza se cuadra con el plantel albo y culpa a la dirigencia

“Yeyo” cree que la plana mayor de Blanco y Negro pudo evitar todo este conflicto: “Yo creo que con un esfuerzo podrían haber cumplido el compromiso que hayan adquirido con los jugadores para no llegar a estas instancias”.

En esa línea, añadió que: “No es bueno, porque Colo Colo está en otra instancia, con miras de una celebración tan importante… La directiva tendría que haber cumplido el compromiso adquirido, de ahí se parte”.

Sigue la molestia en Colo Colo por la ausencia de los jugadores en el inicio de las actividades de cara al centenario (Foto: Daniel Apuy/Photosport)

Finalmente, no descarta que la ausencia de los jugadores del plantel del “Cacique” pueda deberse al ya bullado tema de los premios, y por ello la “respuesta” de la dirigencia: “Sí, es una forma de mostrar su inquietud y su malestar a los jugadores también. De tal manera, ¿dónde más podrían expresar? Pero podría haber sido todo evitable”.