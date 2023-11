“Tú llegas al estadio de Colo Colo y yo estaba sentado estirando… y del desagüe sale excremento de nosotros mismos, que no lo quiero decir porque no me gusta la palabra, en la ducha. Entonces tú dices: ‘¿Es una selección o un equipo de tercera (división)’. Y todo suma”, dijo Alexis Sánchez sobre el estadio Monumental.

Marcelo Barticciotto piensa que las declaraciones de Maravilla pierden validez por el momento en el cual las expresa, pero no dramatiza. “Lo de Alexis más allá de que a mí me parece que fue un tema puntual y dio la casualidad de que les tocó a ellos. Me parece que no tiene mucha validez porque lo dijo después de la derrota, si lo hubiese dicho antes o en algún momento… se dejó llevar por la situación, en definitiva no tiene más allá de eso”, dice el ídolo del Cacique en Al Aire Libre en Cooperativa.

El 7 del Pueblo en una mirada más general siente que el recinto de Macul se debe reconstruir. “Con todo lo que amamos el estadio los que somos colocolinos, toda la historia que tiene y los sentimientos, lamentablemente ese estadio hay que hacerlo de nuevo”.

Barti aseguró que el proyecto estadio del cual participó no tuvo mayor avance. “Quedó en nada, como muchas cosas. Viajamos para ver otros estadios, para tratar de tener información, viajamos a Brasil. Había un proyecto avanzado, inclusive había empresas interesadas, se podía licitar el tema del nombre y todo“

“Cuando estaba Harold Mayne-Nicholls, Aníbal Mosa tenía la idea esa, pero no sé en que quedó eso”, añadió.

Marcelo Barticciotto asegura que el estadio Monumental hay que hacerlo de nuevo (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega Colo Colo por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2023?

Por ahora, si bien el tema estadio parece cobrar lentamente fuerza otra vez en el Cacique, la principal prioridad está en la finalización del Campeonato Nacional 2023. En ese sentido, Colo Colo visitará a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, el domingo a las 18:00 por la antepenúltima jornada de la competencia.