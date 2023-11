Una increíble queja recibió el Estadio Monumental de parte de uno de los máximos referentes de la Selección Chilena. Se trata de Alexis Sánchez, quien este sábado atendió a los medios de comunicación y dio a conocer una compleja situación que vivió con La Roja el pasado jueves en el recinto deportivo de Colo Colo.

En la conferencia de prensa, el delantero del Inter de Milán reveló un problema sanitario con el que debieron lidiar en el partido ante Paraguay, que terminó en empate sin goles y con la renuncia del entrenador Eduardo Berizzo.

“Tú llegas al estadio de Colo Colo y yo estaba sentado estirando… y del desagüe sale excremento de nosotros mismos, que no lo quiero decir porque no me gusta la palabra, en la ducha. Entonces tú dices: ‘¿es una selección o un equipo de tercera (división)’. Y todo suma”, relató el tocopillano.

Mira a continuación el momento de la grave queja de Alexis Sánchez al Estadio Monumental: