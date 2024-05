Anoche Colo Colo rescató solo un punto en su visita a Alianza Lima por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El equipo dirigido por Jorge Almirón empató 1-1 en Perú y dejó un sabor amargo, hipotecando sus opciones de avanzar a octavos de final.

Este jueves, la crítica no se hizo esperar y desde el entorno del cuadro popular reaccionaron al planteamiento del técnico argentino, el que otra vez no convenció.

En su espacio en Radio Cooperativa, el exfutbolista e ídolo albo Marcelo Barticciotto analizó esta igualdad e hizo hincapié en que el gol de Arturo Vidal salvó al elenco chileno en la capital peruana.

“Yo creo que lo que hay que rescatar del partido de ayer, que de lo futbolístico es poco, es el resultado. Lo mejor que le pudo pasar ayer es que el cabezazo ese de Vidal, le rescatara un punto por lo menos para quedar con vida para lo que viene, para seguir soñando”, comenzó diciendo.

“Después, me parece que el partido lo mereció perder, definitivamente. Lo termina empatando. Son partidos que de 10, ocho los termina perdiendo”, agregó Barti.

“Me parece que Alianza sin tener tanto la pelota, fue más profundo. De repente te cambiaba de ritmo y lo complicó”, completó.

En Colo Colo lamentaron el empate en Lima. (Foto: Luis Hidalgo/Photosport)

Marcelo Barticciotto le dio con todo al planteamiento de Jorge Almirón

En la misma línea, criticó el planteamiento y la poca profundidad del Popular, algo que ya se viene repitiendo en la Copa Libertadores.

“Y Colo Colo te asegura la posesión de balón, con la cantidad de volantes que te pone el técnico en la cancha. Pero de tres cuartos de cancha hacia adelante no tiene cambio de ritmo, no tiene verticalidad, no tiene profundidad y eso se notó. Prácticamente no pateó al arco”, cerró el campeón de la Copa Libertadores 1991.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Copa Libertadores 2024?

El Cacique cerrará el Grupo A de visita ante Cerro Porteño de Paraguay, el miércoles 29 de mayo a las 20:30 horas, en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. Acá se jugará sus últimas chances de clasificar a octavos de final.