El ex futbolista e ídolo de Colo Colo habló del presente del 'Cacique' en la Copa Libertadores

Colo Colo está en un complicado escenario dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Albos’ ya conocen los resultados que necesitan para poder avanzar a la próxima ronda de la competición para su próximo duelo ante Cerro Porteño en Paraguay.

Tras esto, un ídolo del ‘Cacique’ como lo es Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que fue la victoria de Fluminense por 2-1 ante Cerro Porteño, la que le da una importante oportunidad a Colo Colo para avanzar a la próxima ronda.

“Le cayó del cielo no solo el resultado, si no que le cayó del cielo el grupo que le tocó y los puntos que perdieron Cerro y Alianza, si no estaríamos hablando de un Colo Colo eliminado en estos momentos”, partió indicando Barticciotto.

Ya pensando en el duelo ante los paraguayos, el ‘Barti’ le deja un importante mensaje a Jorge Almirón, en la que debe ser consiente que debe marcar un gol en Paraguay para soñar con la clasificación.

Colo Colo espera avanzar a la próxima fase de la Libertadores | Foto: Photosport

“No es menor el detalle este de que tiene que salir a hacer goles, porque tiene que salir a ganar el partido igual, tiene que hacer goles y para hacer goles tienes que salir a buscar el partido”, explicó.

Finalmente, Barticciotto fue bien radical con su pensar y encontró de una bajeza enorme que con un puntaje tan bajo, aún un equipo tenga la posibilidad de avanzar a la próxima ronda, en lo que considera que con una competitividad diferente de otro grupo, ya estaría afuera.

“Ponle que no ganas un partido de local, pero tienes que ganar dos como local para aspirar a clasificar y si no le ganaste a Alianza, tienes que ir a buscar los puntos afuera. Puede clasificar todavía, es bueno que aún le quedan chances, porque con cinco puntos en cualquier otro grupo te quedas afuera”, concluyó.