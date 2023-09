Colo Colo en esta temporada 2023 sin duda que ha vivido un gran problema con lo que han sido sus refuerzos, los cuáles en su mayoría, no han cumplido las expectativas para su DT y no han sido considerados por distintos problemas futbolísticos y/o físicos.

Uno de aquellos jugadores es el atacante paraguayo, Darío Lezcano, quien llegó con el cartel de gran reemplazante de Juan Martín Lucero, pero que no ha estado ni cerca de poder lograr los números que dejó el delantero argentino.

Ante dicho problema, un histórico de los ‘Albos’ como lo es Marcelo Barticciotto comentó en el programa’ Equipo F’ de ESPN lo que ha sido la problemática relación entre Darío Lezcano y Gustavo Quinteros, en la muy lejos están de llevar un buen trato.

“Las declaraciones que se hacían de adentro, no coincidían con los hechos después, se declaraba que no lo quería dejar ir, que no se podía quedar sin un nueve y de repente cuando había que ponerlo, no lo ponía, después lo terminaba criticando por afuera y después lo ponía en ese amistosos contra Cali que hizo un gol”, comenzó señalando Barticciotto.

Darío Lezcano ha sido duramente criticado en Colo Colo | Foto: Photosport

Siguiendo en dicha línea, el ‘Barti’ recalca en que la mejor solución para darle fin a este problema, es buscar una salida consensuada “yo creo que no va a seguir, el jugador también debe llegar a un arreglo y buscar lo mejor para los dos”.

Finalmente, Barticciotto enciende las alarmas dentro de Colo Colo en caso de que el delantero paraguayo tome una postura diferente sobre lo que es su futuro en el ‘Cacique’, en donde tiene contrato hasta finales del 2024.

“Ojo y no va a hacer fácil sacárselo, si se lo quieren sacar de encima, el jugador tiene todas las de ganar, ‘yo tengo contrato, si ustedes no me consiguen algo que a mi no me convenza, yo sigo’”, cerró.

¿Cuántos goles lleva Darío Lezcano en Colo Colo?

El atacante paraguayo lleva cuatro tantos oficiales con la camiseta del ‘Cacique’ en los doce encuentros que ha disputado con Colo Colo.