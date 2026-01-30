Colo Colo no la ha pasado bien en la pretemporada ni en el mercado de fichajes de este 2026. Esto por el bajo rendimiento que tuvo el club en los amistosos y por el otro lado por las importantes bajas que han sufrido para la temporada.

Ante esta situación Marcelo Barticciotto, ídolo de los Albos, les dejó un claro mensaje a través de ESPN. “Yo creo que el campeonato nacional lo va a pelear. Me parece que en definitiva no tiene menos equipo que los demás, y tiene la obligación, además“, declaró Barticciotto.

Con esta declaración obliga al Cacique a pelear por el título. Por otra parte el argentino siente que sí hay plantel para hacerlo, a pesar de las importantes bajas que sufrieron.

Cabe destacar que el club dejó ir a pilares del equipo como lo eran Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Emiliano Amor y una amplia lista de nombres.

Por otra parte cuentan con las incorporaciones en la defensa de Javier Méndez, Joaquín Sosa y Matías Fernández. Y en la delantera con los recién llegados Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Colo Colo debuta mañana en la Liga de Primera

“No es sólo lo que pienso, sino que lo que deben sentir ellos, los jugadores, de pelear el campeonato. Como no tienen mucho margen de error tienen que empezar desde ya bien“, cerró el campeón de Libertadores.

¿Cuándo debuta Colo Colo?

El día de mañana sábado 31 de enero, el Cacique se enfrentará a su bestia negra Deportes Limache, a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

En síntesis