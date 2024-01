Colo Colo más allá de la posible sanción que lo tiene de manos atadas a no poder fichar jugadores tiene en la mira repatriar a Arturo Vidal.

Arturo Vidal coincidió en Juan Pinto Durán con Jorge Almirón y Daniel Morón en el recinto de La Roja. La reunión fortuita duró cerca de 15 minutos según informan. Ante ello, Marcelo Barticciotto siente que Blanco y Negro tiene que tomar la delantera por el volante.

En Cooperativa, Barticciotto le pide determinación a los albos para ir por Vidal. “Me parece que la decisión de llegar a Colo Colo no pasa por Vidal, tiene que venir de la determinación del otro lado. Tienen que ser directos como dijo Riquelme en Boca y decir lo queremos acá sí o sí“, indicó.

Igualmente, Barticciotto agregó que “en Boca tienen un cupo pero no saben si será para Vidal. Ahí, Boca y Riquelme fueron contundentes y precisos. En Colo Colo no hemos escuchado eso. Sí, lo de puertas abiertas, pero no hay una palabra y no han dicho que queremos y vamos a traer a Vidal. Eso falta”.

Arturo Vidal es objetivo de Colo Colo (Photosport)

Igualmente, Barticciotto es claro y sabe que en Blanco y Negro tienen que tener determinación para apostar en grande y jugársela por Arturo Vidal.

“Ahora, si es que no han hablado con Vidal y si no lo hacen queda mal parado Blanco y Negro”, esbozó.

Marcelo Barticciotto espera que Colo Colo acelere por Arturo Vidal

Marcelo Barticciotto sí sabe que Arturo Vidal puede ser un objetivo fundamental y un gran golpe del mercado de pases. El ex “7” de Colo Colo tiene claro que se debe acelerar para contar con él.

“Sin duda que tienen que hablar con el agente de Arturo Vidal o generar alguna reunión en privado con Arturo y conversar. Si Colo Colo lo quiere, eso ya lo tienen que haber hecho”, agregó.

Según Marcelo Barticciotto: ¿Colo Colo tendrá que apelar a la buena onda de Arturo Vidal y a sumar refuerzos?

Colo Colo, según Alfredo Stöwhing, tiene poca billetera y necesita apenas un par de refuerzos. En la interna alba saben que eso no es así y Marcelo Barticciotto coloca el grito en el cielo por eso.

“Stöhwing debe saber que Colo Colo necesita refuerzos. Espero que él se dé cuenta de eso y espero que Daniel Morón le diga y también el técnico”, adicionó.

Sobre lo que debe hacer Arturo Vidal y si él quiere acelerar las gestiones, Barti lo deja en claro: “No creo que esté en esa instancia. No creo que él a la altura de su carrera se vaya a estar ofreciendo. No creo”, terminó