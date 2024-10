La Selección Chilena vivió un momento bastante polémico por lo que fue la salida abrupta de la concentración por parte del jugador Carlos Palacios, quien tras la derrota ante Brasil, fue liberado por problemas personales, algo que se ha puesto completamente en duda por lo que fueron sus dichos previo a esta doble fecha.

Sobre esto, un histórico del ‘Cacique’ como lo es Marcelo Barticciotto ocupó su espacio dentro de Radio Cooperativa y se refirió a esta situación que involucra al jugador de Colo Colo, en la que espera que el ‘7’ del ‘Cacique’ no esté jugando con esta situación para marginarse de ‘La Roja’

“Uno desde afuera no tiene porque creer que ha tenido un problema personal, más allá de que no se sabe que problema tuvo y tampoco él tiene la obligación de decirlo, un futbolista o una persona tampoco se va a jugar con eso, yo no creo que se juegue con eso o no se diga la verdad con algo así de que tuvo un problema personal y por eso se termina yendo de la selección”, comenzó señalando Barticciotto.

Explicando aún más esta situación, para el ‘Barti’ sin duda alguna que lo que fueron los dichos previos de Palacios fueron los que le terminaron costando caro y que hoy en día hacen de que pongan en duda lo que fue su salida de ‘La Roja’ por problemas personales.

“A él lo dejan un poco presos las palabras que dijo antes de la citación, que quizás uno puede llegar a pensar que se expresó mal y que no quiso decir lo que dijo, pero que en definitivamente lo hizo, ya desde adentro de la selección ya lo miraban de reojo por lo que dijo de que estaba dudando entre Colo Colo y la Selección, porque quería salir campeón”, apuntó.

Para Barticciotto, teniendo en consideración lo que fueron aquellos dichos, siente que para un futbolista no debe hay nada más importante que defender la camiseta de la selección de tu país, por lo que no está para nada de acuerdo con las palabras de Palacios.

Palacios y su polémica situación en ‘La Roja’ | Foto: Photosport

“A uno le puede pasar eso, uno tiene ganas de jugar los partidos importantes, sobre todo en la recta final, pero a mí me parece que la selección está por encima de todo, Gareca fue lo primero que dijo cuando llegó, acá la selección está por encima de todo, entonces yo no sé que va a pasar con Palacios de ahora en más”, replica.

Finalmente, Barticciotto ahora todo lo deja en las manos del jugador del ‘Cacique’, en la que espera que ciertamente haya tenido un problema para haberse ausentado de la Selección Chilena y que en caso de que diga presente en el duelo ante Unión La Calera, muchas dudas se armarán sobre dicha situación.

“Todo se sabe, si tuvo un problema personal, lo más probable es que se va a saber, todo se sabe, todo lo que pasa, se sabe, lamentablemente o favorablemente para Palacios, si tuvo un problema o no Palacios, nos vamos a enterar”.

“Si juega con Calera, es porque el problema no era tan grave, se van a generar suspicacias, dudas, pero el único que lo sabe todo esto es Carlos Palacios y la selección también”, concluyó.