Colo Colo está con la soga al cuello en Copa Libertadores y el próximo martes deberá enfrentar nada más ni nada menos que al poderoso Boca Juniors de Argentina, uno de los clubes más grandes y potentes del continente.

El presente albo no es el mejor, ya que cerró la primera rueda con una triste derrota y después sumó el amargo empate ante Monagas en calidad de visitante. La única buena noticia, quizás, es que Boca tampoco atraviesa por su mejor momento.

Marcelo Pablo Barticciotto, ídolo histórico del Cacique, se refirió a las chances alfas en F90 de ESPN Chile y le puso toda la presión al Cacique: “No es cómo se le puede ganar, tiene que ir a ganar. Tiene que ir a sacar un resultado o queda afuera de la Copa”.

Una derrota podría dejar al Cacique afuera de la Copa Libertadores. | Foto: Photosport

Para Barti, frente a Boca es una final y el Cacique debe afrontarla como tal: “Es una situación límite, una final. Después que sea difícil te lo encargo, no es fácil ir a jugar a La Bombonera, pero no tiene opción, no puede perder”.

“Yo no digo que vaya a ser fácil, porque jugar contra Boca Juniors en La Bombonera es muy complejo”, remató consciente de que enfrentarán a un equipo poderoso con todo un estadio en contra.

Cabe recordar que el Cacique, en caso de perder, podría quedar eliminado si Deportivo Pereira derrota a Monagas, mientras que un empate le servirá solo si el conjunto venezolano se impone a los colombianos en tierras llaneras.