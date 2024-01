Marcelo Barticciotto pide poner ojo con Jorge Almirón en Colo Colo: "Si no enriela, le puede pasar lo mismo que le pasó en Boca Juniors"

Este martes arriba a Chile Jorge Almirón, flamante nuevo entrenador de Colo Colo quien llega al Estadio Monumental para reemplazar a Gustavo Quinteros, técnico quien hoy por hoy dirige a Vélez Sarsfield en Argentina.

La llegada del ex entrenador de Boca Juniors supone un salto de calidad para los albos, ya que se trata de un DT que supo llegar a una final de Copa Libertadores con Lanús y la más reciente el año pasado junto al equipo más popular del otro lado de la cordillera.

Marcelo Barticciotto, ídolo y voz autorizada para hablar del Cacique, se refirió en ESPN Chile a la llegada de Almirón a los albos, sobre quien advierte que puede sufrir las mismas complicaciones que vivió en su última etapa en Boca.

Almirón espera darle un salto de calidad a Colo Colo. | Foto: Getty Images

Barti asegura que “Está clarísimo que no era la primera opción, en definitiva, se le cayó lo de Zubeldía y me parece que él también lo sabía, por ende, decae en él porque Zubeldía terminó diciendo que no a Colo Colo y Almirón lo aceptó”, dijo.

“Los antecedentes previos, sobre todo el paso por Boca no fue bueno en lo colectivo y futbolístico. Lanús jugaba muy bien, proactivo, presionaba, iba al frente, pero no sé. En Colo Colo si no enriela le puede pasar lo mismo que en Boca, porque él tuvo que pasarse a la vereda del resultado más que del funcionamiento”, advirtió el histórico ‘7 del pueblo’.

Bajo ese mismo punto de vista, Barticciotta complementa su idea sobre Almirón diciendo que “Él dejó un poco de lado su filosofía de juego para preocuparse por los resultados. Hay técnicos que le pasaron lo mismo como a Pablo Guede”, remató.

El cuestionado 2023 de Jorge Almirón en Boca Juniors

El ex técnico de Boca Juniors hizo una sólida campaña en Copa Libertadores, donde llegó a la final a punta de empates y cayó en la definición frente a Fluminense. En el plano local, eso sí, dejó mucho que desear y el cuadro de la rivera no clasificó a la edición 2024 del máximo torneo continental.