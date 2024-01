La pretemporada del Cacique arranca hoy día con Jorge Almirón a la cabeza, nuevo técnico de los albos quien llega para reemplazar el ciclo de más de tres años de Gustavo Quinteros al mando de Colo Colo.

El nuevo técnico de los albos deberá tomar una decisión respecto a varios jugadores que vuelven de préstamos y otros que no rindieron en la temporada 2023, como es el caso de Darío Lezcano, Leandro Benegas y un par más.

Es precisamente sobre el delantero paraguayo que Patricio Yáñez le dedicó un par de palabras en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, donde se debatió sobre la continuidad o no del ariete guaraní.

“Si se va quedar, es un tema que el técnico tiene que ver y aprovechar. El año pasado tuvo chances y no pasó absolutamente nada de él, es un jugador que tuvo muy poca continuidad por lesiones”, dijo Patricio Nazario.

Lezcano no vio una el segundo semestre con Colo Colo. | Foto: Photosport

Bajo esa línea, aporta diciendo que “Don Gustavo Quinteros siempre dijo que no estuvo a punto. Una serie de cuestiones que tiene que ver con cosas físicas; lesiones, puestas a punto, no sé si le sobraban algunos kilitos…”.

¿Qué hubiese Pato Yáñez en el lugar de Daniel Morón? Ex albo responde sin titubear: “No pasó absolutamente nada y si yo fuese el director deportivo lo hubiese sacado de Colo Colo, pero en la situación de continuidad, que nadie le puede pagar el sueldo, que debe ser de los que más gana en el fútbol chileno no tiene dónde ir”, dijo.

“Almirón va tener que tomar una decisión, no sé si van a tener lucas o no. Sonaron las alarmas el otro día, el colocolino está preocupado porque sabe que el plantel se tiene que potenciar y no alcanza”, complementó en el cierre.

El 2023 de Darío Lezcano en Colo Colo

Darío Lezcano nunca se pudo afirmar bajo el mandato de Gustavo Quinteros y, como si fuera poco, en el segundo semestre prácticamente no jugó ni fue citado al banco de suplentes con el boliviano-argentino dirigiendo.