Colo Colo tuvo su primer partido dentro de esta pretemporada 2025, en el que los dirigidos por Jorge Almirón igualaron a un tanto ante Peñarol en la Serie Río de la Plata, duelo que es importante para ir agarrando ritmo en este inicio de año.

A lo que fue este partido, el ídolo del ‘Cacique’ Marcelo Barticciotto tomó el micrófono de Radio Cooperativa para analizar este compromiso, en la que partió señalando en que el duelo fue bastante parejo y destacó a un jugador en particular.

“A Colo Colo le costó un poco más meterse en el partido y convengamos que lo termina empatando, parecía que terminaba 1-0 en favor de Peñarol y lo terminó empatando (Arturo Vidal) un jugador distinto, un jugador diferente, que no estaba haciendo un gran partido, pero es lo que tiene”, partió señalando Barticciotto.

En esa línea, el ‘Barti’ remarca en que la categoría de Arturo Vidal sin duda que se hace notar en cada partido, en la que siente que a pesar de no jugar un partido tan llamativo, en cualquier momento puede aparecer y ser desequilibrante para el equipo.

Vidal anotó el gol para Colo Colo | Foto: Photosport

“Uno dice ‘por que no lo cambia a Vidal’, de repente hay hinchas que se preguntan eso, cuando Vidal no participa tanto en el juego y no es preciso, pero de la nada te saca un remate de primera, metiéndola abajo, no cualquier jugador te hace eso y eso es lo que tienen los distintos, es un distinto”, remarca.

Finalmente, Barticciotto destaca en el gran respaldo que Jorge Almirón le entrega a Arturo Vidal, en donde deja en claro que el DT lo sabe aguantar muy bien para saber hasta cuando el ‘King’ le puede rendir con todo en el terreno de juego.

“No estaba haciendo un gran partido, se le veía agotado, pero bueno, también está la capacidad del técnico y ver hasta donde lo aguanta, lo aguantó hasta que hizo el gol. Después el partido ya se enredó”, finalizó.