El ciclo de Gustavo Quinteros en Colo Colo llegó a su fin el viernes pasado, toda vez que el directorio de Blanco y Negro decidiera no renovar el vínculo con el estratega que salvó al equipo el descenso y le entregó cuatro títulos en poco más de tres años.

Ahora, la dirigencia del Cacique deberá ponerse las pilas y encontrar un entrenador antes del 8 de enero de 2024, día en que los albos volverán a los trabajos para encarar el inicio del Campeonato Nacional 2023, la Fase 2 de Copa Libertadores y la Supercopa ante Huachipato.

Candidatos hay varios: Gabriel Heinze, Gabriel Milito e incluso Gustavo Álvarez de Huachipato suenan con fuerza para llegar al Estadio Monumental durante la próxima temporada en donde buscarán volver a la gloria.

Mario Salas fue el último DT chileno en dirigir a Colo Colo. | Foto: Photosport

Eso sí, según reveló Marcelo Pablo Barticciotto en ESPN Chile, hay un candidato sin nombre que toma fuerza en la dirigencia alba para asumir y es de nacionalidad chilena, para sorpresa de más de alguno.

“Hay un técnico chileno en carpeta, pero no lo voy a decir, no puedo. Me lo dijeron de adentro”, reveló el ex jugador y DT de Colo Colo sobre quien podría calzarse el buzo de los albos para el próximo año.

¿Quién será? Si bien la lista no es muy larga, ha trascendido que nombres como Héctor Tapia, José Luis Sierra e incluso Jaime García estarían en la lista de nombres para asumir el desafío de dirigir a Colo Colo el 2024.

El último técnico nacional en dirigir a Colo Colo

Mario Salas fue el último entrenador chileno en dirigir a Colo Colo, quien tuvo un traumático paso por los albos y terminó yéndose antes de mitad de temporada cuando el Cacique disputó el partido por la permanencia ante Universidad de Concepción.