Marcelo Barticciotto y el tema que lo tiene tiritón en Colo Colo antes del Superclásico: "Si me das a elegir a mí..."

Colo Colo está mentalizado en el compromiso de este día sábado ante Universidad de Chile, club al cual deberá visitar en un repleto Estadio Nacional para una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

El duelo ante los azules, eso sí, no será el único que el Cacique tenga en mente: la próxima semana debe recibir en el Estadio Monumental la visita de Junior de Barranquilla por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Colo Colo tendrá dos semanas de miedo. | Foto: Photosport

Es precisamente el duelo frente al conjunto cafetalero el que le genera ruido a Marcelo Barticciotto pensando en el Superclásico: “Si me das a elegir a mí, yo no quisiera jugar el partido antes de uno de Copa Libertadores. Justo coincide”, dijo en ESPN Chile el ex jugador.

Ante las palabas de Patricio Yáñez diciendo que el Cacique podría ‘mirar en menos’ a los azules para concentrarse en Junior, Barticciotto aclara que “Nadie dice que vaya a mirar en menos el partido con la U, está en el inconsciente”, sostuvo.

Así las cosas, Jorge Almirón tendrá dos semanas titánicas en el Cacique en donde bien se podría jugar sus chances en el Campeonato Nacional 2024 y, como si fuera poco, la permanencia en la Copa Libertadores de América.

Superclásico, día y hora

Este sábado 10 de agosto a las 3 de la tarde, el balón comenzará a rodar en la cancha del Estadio Nacional y será testigo del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.