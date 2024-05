Colo Colo juega esta tarde frente a Cobresal en el norte del país con la obligación de sacar tres puntos que le permitan acercarse a Universidad de Chile, exclusivo puntero del Campeonato Nacional 2024 que se mantiene invicto tras 10 fechas.

Si bien aún no hay formación confirmada del Cacique, se especula con que Gonzalo Castellani podría arrancar de titular y relegaría al banco de suplentes a Vicente Pizarro, otrora joya de la cantera de los albos.

Barti preocupado por Vicente Pizarro. | Foto: Photosport

Esta situación no le gustó para nada a Marcelo Barticciotto, quien en ESPN Chile explotó por el momento que vive el ‘Vicho’ en los albos: “Con todo el respeto que me merece Castellani, me parece que es un gran jugador y con una carrera muy buena. Ahora, si hay un proyecto de club con Vicente Pizarro y le traes a un jugador de 36 años que lo va a tapar, no hay ningún proyecto con Vicente Pizarro”, dijo.

En esa línea, el campeón de Copa Libertadores con los albos aporta diciendo que “Yo estaría muy preocupado como presidente. Castellani no viene a dejarlo de suplente a Pizarro, pero dada la circunstancia está quedando afuera Pizarro porque deja afuera a otros jugadores”, sostuvo.

Ahora, habrá que esperar a ver qué decide Jorge Almirón para este partido y los que vienen, pero lo concreto es que Gonzalo Castellani poco a poco comienza a tener más protagonismo en el equipo dirigido por el ex Boca Juniors.

Hoy juega Colo Colo

Este sábado 4 de mayo a las 3 de la tarde, el Cacique saltará a la cancha del Estadio El Cobre de El Salvador para medirse ante los nortinos por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2024.