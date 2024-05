Marcelo Espina destruye el planteamiento de Jorge Almirón ante Alianza Lima: "No fue una buena lectura"

Pese a que Colo Colo rescató un valioso punto en su visita a Alianza Lima en Perú, los hinchas del Cacique no quedaron del todo conforme por el nivel mostrado por algunos jugadores en el duelo por la Copa Libertadores.

Lo cierto es que el conjunto Popular todavía mantiene chances matemáticas de clasificar a los octavos de final del certamen continental, pero hay algo que llama la atención de ciertos fanáticos. ¿Qué es?. El planteamiento que utilizó Jorge Almirón ante los Íntimos.

Y es que el ex DT de Boca Juniors mandó al terreno de juego un esquema con una línea de tres defensiva, lo que terminó perjudicando en varios pasajes del primer tiempo a ciertos futbolistas albos, por lo que Almirón tuvo que enmendar su error en la segunda parte.

MARCELO ESPINA LE PEGA UN RASPACACHOS A JORGE ALMIRÓN EN COLO COLO

Fue a raíz de esta situación que Marcelo Espina, ex capitán e ídolo de la institución alba, en su rol como comentarista deportivo criticó duramente lo que quiso plantear el adiestrador trasandino en el terreno de juego.

“Si uno empieza a hilar fino en la declaración, él le da mérito a su planteamiento. Yo no coincido en esa parte, creo que desdibujó algunas cosas”, arrancó diciendo el “Cabezón”.

Almirón ha sido duramente criticado por la parcialidad alba | FOTO: Violeta Ayasta/Photosport

Agregando que “expuso a Marco Bolados en una posición que sabemos que no va. Después en la lectura del partido, equivocaciones, imprecisiones, no encontrar línea de pase como quiso decir, es parte del juego, es el análisis del entrenador. No creo que sea cargarle la culpa a los jugadores”.

Finalmente, Espina indicó que “es la lectura cuando un equipo equivoca el camino. Hay que decirlo y el jugador no tiene por qué alterarse. Creo que jugar con tres centrales y esta modificación no fue una buena lectura para el partido y creo que no le termina resultando”

¿Cuál será el próximo partido de Colo Colo?

Este domingo 19 de mayo a las 17:30 horas, el Cacique recibirá en el Estadio Monumental a Palestino por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2024.