En Colo Colo muchos hinchas se preguntan por qué en su momento dejaron salir al lateral Felipe Loyola, quien en 2020 partió a préstamo a Fernández Vial y luego dejó de pertenecer al cuadro popular.

Actualmente el carrilero brilla en Independiente de Avellaneda y es fijo en las nóminas de la Selección Chilena.

Uno de los que ha sido apuntado por la partida del jugador de 23 años es Marcelo Espina, ídolo albo y ex gerente deportivo del Cacique, ya que aquello ocurrió bajo su administración.

Y este martes en conversación con Radio ADN, el Calamar rompió el silencio y se refirió al gran momento de Felipe Loyola y Williams Alarcón en Argentina, ambos formados en la Casa Alba.

“Para mí Willy Alarcón está dentro de los tres mejores jugadores que hay en el futbol argentino hoy, en la actualdiad. Y ahora la llegada de Loyola, que se insertó rápidamente en Independiente”, comenzó diciendo.

Seguido, ahondó en el caso del ex Huachipato: “Lo conocía, él en ese momento era lateral, central, estaba en las divisiones menores y ha crecido una enormidad. Tuvo un paso por Fernández Vial y después fue creciendo un montón”.

En la misma línea, salió a responder a los cuestionamientos de Gualberto Jara, ex entrenador interino de Colo Colo, que también fue jefe de las divisiones inferiores en aquella época.

“Me llamaron la atención las declaraciones de Jara, está totalmente confundido de la apreciación que dio y muy lejos de la realidad. Pero no voy a entrar en estos juegos que realemnte no me interesan. La verdad que yo gasto muy poca energía en cosas que, primero son mentiras y segundo que no van al caso”, contestó Espina.

Marcelo Espina no ve un favorito entre Colo Colo y River Plate

El actual comentarista de ESPN Argentina, también analizó lo que será la llave de cuartos de final de Copa Libertadores entre Colo Colo y River Plate.

“Colo Colo viene bien hace tiempo, con una manera consolidada y con un rendimiento bueno, con resultados positivos. Se ve que es un equipo confiable, ellos se sienten seguros de lo que hacen y eso es un valor agregado”, señaló.

“Y River todavía está en un proceso de inestabilidad, incluso desde la llegada de Gallardo ha tenido poco tiempo de trabajo. Ahora tiene dos semanas para preparar esos dos partidos con Colo Colo y entre medio de esos dos partidos tiene el clásico con Boca, que es un dato no menor”, agregó.

Finalmente, el exfutbolista y director técnico indicó que no ve un favorito y que ambos equipos llegan bastante parejos.

“No es una tarea sencilla para ninguno de los dos. Me parece que la llave va a ser pareja, tanto en Santiago como acá. El partido en Santiago tiene una relevancia un poco mayor para Colo Colo, de local tiene que sacar una ventaja, porque después el Monumental es un reducto pesado”, cerró.

Colo Colo vs River Plate se volverán a ver las caras después de dos años. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora se disputará esta llave de Copa Libertadores?

El Cacique y el Millonario se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. La ida se disputará el martes 17 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Monumental de Santiago.

Y la vuelta será una semana después, el martes 24 de septiembre en el mismo horario en el Mâs Monumental de Buenos Aires.