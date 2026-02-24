Colo Colo despejó dudas el fin de semana pasado y se quedó con los tres puntos en su visita a O’Higgins de Rancagua, cuadro al que superó por la cuenta mínima con un solitario gol de Claudio Aquino en el segundo tiempo.

El triunfo albo fue analizado por el panel de Todos Somos Técnicos de TNT Sports y fue Marcelo Ramírez quien alabó lo hecho por Fernando Ortiz y sus dirigidos en Rancagua: “En la semana hablamos mucho de que este era un partido para ver el nivel real de Colo Colo”, dijo en primera instancia.

Arturo Vidal fue un punto alto en Colo Colo el fin de semana. | Foto: Photosport

Para Ramírez, Ortiz ya le agarró la mano al Cacique y ahora debería ir viento en popa, diciendo que “Yo creo que el Tano está encontrando al equipo. Ya tiene la defensa; los dos laterales y la defensa que lleva tres partidos con el arco en cero”.

En el cierre, el ex portero de los albos le dedicó elogios a Arturo Vidal y la levantada de nivel que está teniendo esta temporada: “Arturo Vidal está cada vez jugando mejor, Aquino está subiendo su nivel. Va apareciendo un Colo Colo que se está validando a través de los triunfos”, remató.

Ahora, Colo Colo tendrá un compromiso de mayor exigencia cuando tenga que recibir a Universidad de Chile el próximo domingo en el Estadio Monumental y seguramente Arturo Vidal y Claudio Aquino serán titulares.

