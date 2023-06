Damián Pizarro encandiló a medio mundo hace un par de meses cuando entró en el epílogo en la dura derrota de Colo Colo ante Cobresal y anotó un verdadero golazo de cabeza, pero de ahí en más no ha podido anotar.

El joven delantero del Cacique acapara las miradas de todos e incluso las del gran Marcelo Salas, histórico goleador de la Selección Chilena quien le dedicó unas palabras en el especial de “Apuesta Pauta Bet” de Radio Pauta.

“No lo he visto mucho la verdad, está en un equipo que no sigo mucho (risas), pero sí he visto un par de partidos y creo que tiene una parte física importante”, dijo Salas alabando el físico de Pizarro.

Pizarro sigue esperando a que se le abra el arco en Colo Colo. | Foto: Photosport

El Matador advierte a Damián: “Lo vi hacer un par de jugadas que uno se fija como delantero, que van de la mano y que cuando esté consolidado van a ser muy importantes. A los 18-19 años si no estás bien armado, si no estás bien completo en tu formación, obviamente va tener que seguir aprendido”.

“Es una presión grande ser titular en un equipo importante de Chile, jugar Copa Libertadores ante equipos grandes de Sudamérica, no es fácil. Uno puede decir que tuvo dos oportunidades y definió mal, pero sí creo que tiene muchas cualidades, parte física importante que no es normal en nuestro medio y seguramente va llegar a ser un gran jugador”, cerró prestándole el ropero.

Pese a la sequía goleadora, Pizarro aseguró que no claudicará en su intento porque se le abra el arco y lo seguirá intentando, teniendo el compromiso ante Unión La Calera del próximo 24 de junio como el más cercano a la vista.