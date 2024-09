El ex futbolista enciende las alarmas en Colo Colo por la situación de este jugador

Colo Colo ya empieza a palpitar en esta jornada lo que será su duelo ante River Plate, en el que los ‘Albos’ deberán afrontar el primer partido de la llave de cuartos de final ante los argentinos en la Copa Libertadores.

En lo que es previo a este partido, el ex futbolista Marcelo Toby Vega ocupó su espacio dentro del programa ‘MediaPunta’ en Youtube y reveló su gran preocupación en el ‘Cacique’, en la que nombró lo que será la vuelta a las canchas sin fútbol del defensor, Alan Saldivia.

“Lo que me preocupa más a mí que el ritmo, que uno ya tiene durante el año uno absorbe el físico para estar parado y no estar jugando tanto cada 3-4 días. Lo que me complica a mí es lo de Alan Saldivia”, comenzó señalando Vega.

Siguiendo en esa línea, el ‘Toby’ apunta que en la posición en donde se desempeña el uruguayo, es un puesto clave, en la que no estar al 100% en lo futbolístico, más temprano que tarde puede otorgar una ventaja para el rival debido a la alta intensidad de esta clase de partidos.

Saldivia volvería a la titularidad en esta jornada | Foto: Photosport

“¿En que momento llega? una cosa es no estar jugando y otra cosa es recuperarse de una lesión de los meniscos, igual que lo que le pasó a Vidal cuando llega Colo Colo, retomar los entrenamientos no es lo mismo que retomar y jugar al fútbol 90 minutos a este ritmo, con esta intensidad y con un equipo grande”, esgrimió.

Finalmente, Vega considera que Emiliano Amor perfectamente podía hacer la dupla de centrales en Colo Colo junto a Maximiliano Falcón, esperando en que Alan Saldivia pudiera volver lentamente para afirmarse en con todo en lo futbolístico, pensando en que dejó atrás recientemente una delicada lesión.

“Amor no venía jugando mal, ha mejorado bastante. Volver a retomar las velocidades es dificil, porque cuando uno juega arriba no es problema, porque por último te las arreglas, pero si te mandas una cag… atrás, las velocidades son diferentes, este es otro ritmo, aparte, se puede lesionar también”, finalizó.