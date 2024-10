El ex jugador de La Roja dejó en claro en el programa MediaPunta que tiene a su favorito en caso que Ricardo Gareca no siga en la selección.

Marcelo Toby Vega no para de postular a este director técnico a La Roja: "A mí me encanta lo que hace..."

Cada vez falta menos para que la Selección Chilena vuelva a ver acción en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde el equipo del director técnico argentino Ricardo Gareca se ubica en la última posición.

Lo cierto es que el Tigre tuvo un pie fuera de la “Roja” tras la última fecha doble y su continuidad ahora depende de obtener buenos resultados ante Perú en condición de visitante y frente a Venezuela de local.

En caso de la no permanencia del experimentado DT argentino al mando del combinado nacional, varios son los nombres que han aparecido como posibles reemplazantes.

Marcelo Toby Vega tiene al candidato ideal para reemplazar a Ricardo Gareca en La Roja

Marcelo “Toby” Vega, ex jugador del Equipo de Todos, en su rol como panelista del programa MediaPunta elogió a más no poder a Miguel Ramírez, adiestrador de Deportes Iquique, a quien lo puso como candidato a dirigir a la escuadra nacional.

“A mí me encanta lo que hacen Miguel Ramírez con Marcelo Oyarzún. Yo lo he dicho hace dos años, creo que es el técnico llamado a la selección si es que no está Gareca”, apuntó.

Miguel Ramírez y Deportes Iquique están luchando por ingresar a la Copa Libertadores 2025 | FOTO: Alex Diaz/Photosport

“Es el que conoce más el ambiente, conoce a los jugadores jóvenes, conoce el medio y tiene un buen estilo de juego”, argumentó.

Cuándo juega la Selección Chilena

El siguiente partido de La Roja será contra Perú por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Nacional de Lima.