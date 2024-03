Marco Sotomayor en picada contra este jugador de Colo Colo en su visita a Paraguay: "Es extraño que no sea alternativa de cambio"

Colo Colo fue a Paraguay con la ilusión de traerse a Chile los tres puntos por Copa Libertadores de América, en donde enfrentó al modesto Sportivo Trinidense que actualmente marcha último en la discreta liga paraguaya.

Si bien no pudo lograr el triunfo, el Cacique se devuelve al país con un empate en la maleta y deberá cerrar la llave la próxima semana en el Estadio Monumental, donde esperan poder timbrar los pasajes a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En la cancha, el Cacique no se vio nada bien y, si bien tuvo la posesión del balón durante largos pasajes del compromiso, no logró inquietar la retaguardia de los paraguayos quienes se pararon de manera sólida en la última línea.

Sotomayor cuestionó a Marcos Bolados. | Foto: Photosport

“A Colo Colo le falta un plan B de juego, porque es un equipo que claramente se va diluyendo en el último cuarto de cancha. Se está haciendo un juego de mucha posesión, pero de poca profundidad”, analizó Marco Sotomayor para Bolavip Chile.

El periodista elige a las dos figuras albas del partido: “Wiemberg veo que crece, es un jugador para tener en cuenta. SI bien se equivocó en un par de balones, habitualmente toma buenas decisiones. El otro que me gustó fue Paiva, le dio mayor versatilidad en el ataque a Colo Colo”, dijo.

En el cierre, apunta contra este jugador del Cacique y no se explica que no haya un cambio para él: “El punto bajo para mí fue Bolados. Es extraño que no sea alternativa de cambio en partidos de este tipo”, remató.

Colo Colo tendrá harta actividad

Colo Colo tendrá una seguidilla de partidos ahora en donde deberá recibir a Universidad de Chile el próximo domingo y el miércoles 13 tendrá que hacer lo propio con Sportivo Trinidense para definir su futuro en el ámbito internacional.