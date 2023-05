Marco Sotomayor no se inmuta por el papelón de Colo Colo en Venezuela y advierte: "Si queda eliminado no es sorpresa, es hasta predecible"

Colo Colo mostró una de sus peores caras en los últimos años en el día de ayer, donde logró un trabajado y abúlico empate ante el discreto Monagas de Venezuela que no le sirve de mucho en sus chances para avanzar a los octavos de final.

El nivel del Cacique frente a los llaneros fue tal que incluso ni Gustavo Quinteros se salva de las críticas por el horroroso juego que mostró el equipo, el cual parece haber colmado la paciencia de los hinchas colocolinos.

“El Tema no es si sigue o no sigue Quinteros, es el plantel. Obviamente también hay responsabilidad del DT, pero este plantel no da para más, no se le puede pedir peras al olmo, es un plantel tremendamente limitado”, analizó Marco Sotomayor junto a Bolavip Chile.

Colo Colo perdió el rumbo durante esta temporada. | Foto: Photosport

Sotomayor compara el 2022 con 2023 y asegura que no sería novedad si quedan afuera: “Ya con un plantel bueno, más competitivo, Colo Colo también quedó eliminado, ahora este plantel debe ser el 20% del año pasado que tenía a Costa, Lucero, Solari, Opazo, Suazo, etc. Claramente es un plantel despotenciado y si queda eliminado no es sorpresa, es hasta predecible”.

“Si este equipo no rinde a nivel local, menos lo iba hacer a nivel internacional. Por qué Colo Colo iba a reencontrarse con un fútbol que no ha hecho durante todo el año. Ninguna posibilidad, era una cuestión que estaba dentro de las posibilidades reales que hicieran un papel discreto en Copa Libertadores”, dijo de manera lapidaria.

El crédito de Gustavo Quinteros en Colo Colo sigue siendo largo, pero tras los magros resultados de esta temporada y la caída libre en que se encuentra el equipo, es toda una incógnita si renovará o no su vínculo con los albos a fin de año.