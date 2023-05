Marcos Bolados ventila su frustración tras opaco empate de Colo Colo ante un débil Monagas: "Me voy triste y enojado"

Colo Colo se salvó del papelón en Copa Libertadotes ante Monagas en los minutos finales del compromiso, donde encontró el gol del empate en los pies de Marcos Bolados que sentenció la igualdad que le da un punto al Cacique.

Si bien en los descuentos lo pudo haber terminado ganando, también pudo perderlo y el balance final no será bueno si es que Deportivo Pereira hoy día derrota a Boca Juniors en el otro compromiso del Grupo F.

Marcos Bolados, autor del único gol del Cacique ayer en Venezuela, analizó una vez finalizado el compromiso y dejó entrever su rabia por el resultado: “Mal, acá nosotros como equipo, como Colo Colo, nos proponemos ganar donde sea. No me gusta empatar y más de visita si venimos de tan lejos, me voy triste y enojado”.

Marcos Bolados terminó enojado el compromiso ante Monagas. | Foto: Photosport

Consultado por el evidente cansancio del equipo en el segundo tiempo y el tema físico, el ex Deportes Antofagasta asegura que “El tema de lo físico acá es complicado, la humedad pesa un poco cuando uno está cansado. Tuvimos chances de darle vuelta y no lo pudimos aprovechar”.

Casi con resignación, Bolados apunta al último partido con Deportivo Pereira de local como clave para aspirar a algo más: “Lo negativo es que nos queda un partido en casa y tenemos que aprovecharlo al máximo”, remató.

Cabe recordar que el Cacique ya finalizó su actividad en el Campeonato Nacional 2023, por lo que no volverá a ver minutos en cancha hasta el 6 de junio cuando enfrente a Boca Juniors en La Bombonera y, posteriormente, cerrar la fase grupal ante el Deportivo Pereira en el Monumental.