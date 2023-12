El pasado lunes se llevó a cabo la Gala Crack, que premió a los mejores de la temporada 2023 en el fútbol chileno. Los invitados de honor fueron el ex futbolista Iván Zamorano y su esposa María Alberó.

En medio de la alfombra roja, la modelo argentina se dio unos minutos para conversar en exclusiva con Bolavip, donde contó detalles de cómo viven la pasión por Colo Colo desde Miami, donde está radicada la familia Zamorano Alberó desde hace un tiempo.

Además, se refirió a la carrera que está iniciando su hijo Iván de María en el fútbol, incluso ya recibió la venia de su padre, quien brilló en Real Madrid, Inter de Milán, América, la Selección Chilena, entre otros equipos.

Fotografía familiar de los Zamorano Alberó. (Foto: Instagram)

Quien no sea hincha de Colo Colo, no entra a la casa

– ¿Cómo viven la pasión por Colo Colo en el extranjero?

“Yo soy fanática de Colo Colo y mis hijos también. No hay otra cosa más que Colo Colo en mi casa, no se puede. Es más, cada vez que viene algún novio de mis hijas, si no es de Colo Colo, Iván les dice: ‘para afuera'”.

– ¿Iván celebró la tercera Copa del Mundo de Argentina?

“Sí, por supuesto. Está mi familia, está mi papá, mi mamá, los chicos tienen sangre argentina. Acá no hay una competencia, yo también quiero a Chile y me encantaría que Chile tuviera muchos triunfos, pero esta vez tendría que estar contento por mi familia y por mí, que tengo sangre argentina”.

El heredero de Iván Zamorano

– Tu hijo también juega fútbol. ¿Quiere continuar la senda de Iván?

Sí, juega al fútbol. Está ahora en Weston acaba de cumplir 16 años y él quiere ser futbolista.

– ¿Le ves pasta para que sea futbolista profesional?

Yo le veo pasta, pero el más indicado es el papá y según él dice que es difícil igual el camino. Pero bueno, algunos llegan y otros no, esperemos que llegue.

Iván de María Zamorano Alberó sueña con ser futbolista, como su padre. (Foto: Instagram)

– ¿Se asemeja al padre como futbolista? El tema del cabezazo quizás…

Sí, mucho el tema del cabezazo. Pero según el padre el hijo tiene mucho más técnica que él.