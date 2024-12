El debate entre quién es mejor entre Marcelo Salas e Iván Zamorano ha primado por décadas en el fútbol chileno. A más de 20 años de la mítica dupla de la Selección Chilena, aún hay quiénes se aventuran a discutir quién fue superior.

Para los gustos, los colores. Al menos, así piensa Luis Jiménez, que confesó quién es su favorito entre ambos cracks. Eso sí, dejó algo en claro: eran distintos a pesar de ser delanteros.

Así lo explicó en conversación con el programa Sin Editar de YouTube. El retirado futbolista respondió al histórico debate del balompié nacional y no titubeó al momento de entregar su respuesta.

Consultado sobre la discusión, fue claro e indicó quién es su atacante predilecto. “Los dos súper diferentes, pero yo tendría a Marcelo Salas”, destacó el otrora atacante chileno.

Sin embargo, no le quiso bajar el perfil a su eterno compañero en la ofensiva de La Roja. Fue ahí donde hizo hincapié en la necesidad de un jugador con las características del mítico crack del Real Madrid.

“Iván Zamorano es más de guerra, de sacrificio, que es un súper necesario en los equipos. Los dos, en su prime, eran un complemento perfecto”, expresó el exfutbolista.

Luis Jiménez eligió a su crack favorito. Posicionó a Marcelo Salas sobre Iván Zamorano.

La confesión de Luis Jiménez

Finalmente, el crack con último paso por Magallanes le dejó un mensaje a sus seguidores: nunca le gustó su apodo. A pesar de que lo acarreó durante toda su carrera, no es de su agrado.

“No me gusta ese apodo, nunca me ha gustado. Ese apodo nació cuando estuve en la selección chilena sub-17. Jugué bien ese partido, un periodista me vio y me puso ‘Mago’. No recuerdo quién fue ese periodista”, cerró.