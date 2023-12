Anoche fue la Gala Crack del fútbol chileno donde el gran invitado fue Iván Zamorano, el ídolo del balompié nacional e histórico capitán de la Selección Chilena.

En la instancia, el ex futbolista conversó con los medios de comunicación y mostró su preocupación por el futuro de La Roja, que aún no encuentra entrenador tras la salida de Eduardo Berizzo. En ese punto, Bam Bam le hizo un llamado de atención al presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad.

“Me preocupa no el presente de la Selección, ¡me preocupa que no tengamos técnico! Me preocupa que todas las selecciones tengan un técnico ya y nosotros no lo tengamos. Cuando (Milad) dice marzo, ojo, tiene marzo, abril, mayo, tres meses para la Copa América; tiene otros meses para el comienzo de las Eliminatorias”, lanzó.

“Debería tomarse ya una decisión, o haber tenido un plan B, o C y ahora mismo debería estar trabajándose. Ojalá la designación sea lo más pronto posible, porque así hay más tiempo de analizar, de planificar, de estructurar un plan de trabajo que nos lleve a poder ser nuevamente protagonistas en el medio sudamericano”, añadió Zamorano.

Iván Zamorano junto a su esposa María Alberó en la Gala Crack 2023. (Foto: Patricio Muñoz/Bolavip)

El favorito de Iván Zamorano para que asuma en La Roja

Seguido, el ex Real Madrid, Inter de Milán y América dio a conocer sus candidatos para que se conviertan en DT del combinado nacional, donde su favorito es el argentino Ricardo Gareca.

“Me gusta Gareca, tiene conocimiento del fútbol sudamericano, es un tipo serio, trabajador, ya sabemos lo que hizo con Perú, entonces me parece que le podría dar algo distinto a lo que hemos tenido. (Reinaldo) Rueda, Berizzo, (Martín) Lasarte, muchas veces el perfil de entrenador no se parecen en nada a lo que necesita Chile. Gareca me gusta, pero lo más importante es que se tome una pronta determinación de quién va a venir“, expresó.

Los candidatos chilenos para ser el nuevo DT de La Roja

También, el referente de Colo Colo puso sobre la mesas algunos nombres del medio local que podrían andar bien a cargo de la Selección Chilena.

“Me llama mucho la atención lo que hizo Jaime García en Ñublense, el Coto (José Luis) Sierra lo que hizo en Arabia Saudita. Me gusta mucho lo que está haciendo el Nicolás Córdova, a pesar que se quiere centrar en la formación, pero para mí es un técnico que sí o sí el día de mañana va a ser el técnico de la Selección. El mismo Gustavo Huerta que ya estuvo en la Selección siendo ayudante de Nelson Acosta y creo que lo hizo bien. Hay muchas cosas que de alguna manera hay que tener en cuenta, sobre todo el estilo que quiere darle la federación del fútbol chileno al equipo”, cerró.