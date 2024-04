Ya quedaron atrás los rencores entre Matías Zaldivia y Colo Colo luego de su bullado paso a Universidad de Chile en 2023, tras finalizar contrato con los albos en 2022. El defensa argentino, nacionalizado chileno, cruzó la vererda y hoy vive un gran momento con los azules.

En medio de este presente, donde es titular indiscutido y uno de los capitanes de la U que es líder del Campeonato Nacional, el zaguero de 33 años fue invitado al podcast Media Punta, donde recordó con cariño su pasado en el Cacique.

Incluso, confesó que el mejor entrenador de su carrera lo tuvo en el Estadio Monumental, Pablo Guede, entre 2016 y 2018.

“Yo creo que Pablo es quien más me marcó en mi carrera. Me enseñó a ver el fútbol de otra manera, desde perfiles, salir jugando, de entender más el juego que mostrarme acciones. Mostrarme cosas que por ahí antes no veía, que al estar con él y compartir con él y teniendo charlas de fútbol, aprendí y crecí un montón”, expuso Zaldivia en la conversación.

Las grandes amistades de Matías Zaldivia en Colo Colo

Además, reveló que sigue teniendo amigos en el cuadro popular y se sigue hablando con ellos pese a la rivalidad futbolística.

“Sí, muchos. Ahora César (Fuentes) pobrecito que tuvo esa lesión. Estamos hablando todo el tiempo, jugamos PlayStation juntos, así que ahí nos seguimos hablando. Él, el Colo (Leonardo) Gil, con (Esteban) Pavez, tengo muchos compañeros con los que tengo una buena relación (…) Ahí está el Tortita (Óscar) Opazo, también es un amigo que hablamos muy seguido“, expuso.

Eso sí y al ser consultado por si volvería a vestir de blanco y negro, su respuesta fue tajante: “No, no. Estoy muy bien donde estoy”.

Matías Zaldivia hizo una gran amistad con Leonardo Gil y Óscar Opazo en Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

En la instancia, el zaguero también rememoró su polémica llegada a la U, aunque indicó que en las redes sociales fue donde más ruido hizo el tema, ya que en la calle el hincha del Cacique lo sigue saludando con cariño.

“Muy respetuosa, siempre. Todo era redes sociales. Estoy muy agradecido de la gente de Colo Colo que hoy en día se me acerca y con mucho agradecimiento por lo que pasé. Todos sabemos como son las redes sociales”, señaló.

Su bullado regreso al Estadio Monumental

Finalmente, se refirió a cómo han sido sus regresos al Estadio Monumental, ahora como visita. Incluso, en el último Superclásico, rompió con la U una racha negativa de 23 años en Macul.

“Mucho respeto de los dos lados, porque sabemos que es un partido muy importante. Siempre nos tratamos con mucho respeto esos días anteriores, tratamos de no hablar mucho para no poner en compromiso a nadie. Era un partido especial para mí, pero una vez que entras a jugar te olvidas de todo”, concluyó.