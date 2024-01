Es uno de las mayores valores de Universidad de Chile y tras un gran año 2023, el jugador renovó y si bien era por un tema de minutos, no cabe duda que en rendimiento, Matías Zaldivia se ganó su espacio en la U.

Ahora, se convirtió en voz autorizada de la U y un patrón en la zaga del cuadro estudiantil siendo pieza clave en el nuevo modelo que comanda el técnico argentino, Gustavo Álvarez.

El zaguero conversó con Bolavip Chile y desde luego, tuvo palabras para el gran duelo del fútbol nacional que es el Superclásico y que a él, lo tuvo defendiendo ambas camisetas y sabe lo que significa.

Además, ambas situaciones se han convertido en asignaturas pendientes para los universitarios y por ende, pasaron a ser de suma importancia entre los hinchas y por cierto, en los jugadores también están en ese plan, a lo que Zaldivia también respondió.

Matías Zaldivia y ganar los clásicos o ser campeón

En conversación exclusiva con Bolavip Chile, “El Jefe” tuvo una postura clara al respecto, donde siempre se resalta la generalidad, pero entendiendo que los detalles también son importantes y necesarios.

“A cualquier hincha que le preguntes, te va a decir salir campeón. Yo pienso lo mismo. Obviamente que los clásicos son muy importantes y siempre quiero ganarlos, son partidos bisagras. Si me preguntas a mí, me gusta pensar siempre en títulos, campeonatos y ganar los clásicos”, argumentó el Mati.

En relación al clásico en el Estadio Monumental del año pasado, el defensor argentino/chileno sostuvo que “sabía que era un partido muy particular, pero traté de enfocarme en lo que fue el partido, si bien no se perdió y pudimos lograr algo más. Se consiguió un empate como hace mucho no pasaba de visitante, asi es que no fue todo malo. Los tratos hacia mi lo sabía, pero traté solo de concentrarme en el partido”, concluyó Zaldivia.

Un duro partido vivió Zaldivia en Macul el año pasado, pero futbolísticamente cumplió a rabiar (Photosport)

¿Cuándo debuta la U en la Copa de Verano 2024?

Este sábado 27 de enero ante Universidad Católica, los azules se estrenan en el certamen dela ciudad de Coquimbo. El duelo se jugará a las 20 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.