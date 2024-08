El histórico ex portero de los azules hizo una singular crítica a uno de los jugadores mejor valorado en Colo Colo.

Johnny Herrera no se guarda nada antes del Superclásico y dispara contra jugador albo: "Le falta la chaucha para el peso"

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo está a la vuelta de la esquina y, en el día de mañana, azules y albos se volverán a ver las caras por el Campeonato Nacional 2024 en un repleto Estadio Nacional.

Uno que estaba llamado a ser protagonista, pero no estará frente a los azules es Brayan Cortés, quien sufrió una dura sanción de tres fechas sin jugar tras ver la roja directa en el compromiso entre el Cacique y Unión Española hace dos fechas.

Fue precisamente sobre el portero iquiqueño de La Roja que Johnny Herrera tuvo ácidas palabras en la previa del Superclásico: “Es un buen arquero, biotipo, pero algo me pasa con él. Siento que siempre le falta la chaucha para el peso”, dijo en TNT Sports.

Cortés no estará ante la U. | Foto: Photosport

“Yo pensé que iba a ser el titular de la Selección hace dos años y por a, b o c perdió el puesto. En Colo Colo tiene muy buenos partidos y otros no tanto, sí que tiene personalidad y juega bien con los pies”, complementó.

De igual manera, Herrera deja buenas palabras hacia el ex Deportes Iquique diciendo que “Es curioso que tenga 29 años y no esté jugando en Europa con el biotipo que tiene. Siempre está cuestionado, algo le pasa. Se hizo expulsar de mala manera y se pierde partidos importantes… uno no termina de aprender hasta que se retira del fútbol y tiene espacio para consolidarse más”.

Lo cierto es que Brayan Cortés no estará y en su lugar lo hará Fernando de Paul, quien pasó por Universidad de Chile y está llamado a custodiar el arco de los albos en una nueva versión del Superclásico.

Superclásico, día y hora

Universidad de Chile recibirá la visita de Colo Colo este sábado 10 de agosto a las 3 de la tarde de Chile continental, compromiso válido por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.