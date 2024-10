Maxi Falcón lo dijo en la previa. Fernando Zampedri sigue sin lograr su récord, en parte, ya que el “Peluca” cumplió su promesa ante Universidad Católica, no permitiendo que el “Toro” anotara.

Días atrás, el propio Falcón aseguró que Zampedri no conseguiría el récord ya que sería marcado por él durante el encuentro. Se ganó un par de críticas, entre ellos, de Rafael Olarra, quien le dijo al “Peluca” que debía “hablar dentro de la cancha”.

Y bueno, en cierto modo lo hizo, ya que además de cumplir con su promesa de no permitirle marcar al “Toro”, también habló luego del encuentro, donde dejó precisamente un mensaje a sus críticos.

Primero, el defensor charrúa mostró su respeto ante Sebastián Pérez, gran responsable de que Colo Colo no haya anotado más de 1 gol: “Hablé con el Zanahoria a la pasada y le dije que si no fuese por él, les hubiésemos hecho 10 goles, pero me quedó con lo que le dije en el primer tiempo al equipo”.

“Llegamos al vestuario y les dije que los teníamos sometidos en un arco y que sigamos igual”, agregó.

La parada de carros de Maxi Falcón a sus detractores

Tras ganarse varios detractores durante los últimos días por lanzar esa “chicana”, el uruguayo ni se inmutó y aseguró que es parte de su esencia lanzar aquellas declaraciones.

Maximiliano Falcón y Fernando Zampedri dejaron su rivalidad en la cancha con notable fotografía tras la victoria alba ante los cruzados.

“Siempre trato de picantear los partidos. A mí me gusta, aunque hay gente que se lo toma diferente. Es parte del folclor, lo entiendo así, lo disfruto. Para los que decían que hablara en la cancha, me parece que hoy hablé de gran manera y me voy contento en lo personal“, cerró