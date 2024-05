Colo Colo sufrió más de la cuenta para devolverse a Chile con un empate, el cual le permite soñar con seguir avanzando en la Copa Libertadores de América e instalarse en la ronda de los 16 mejores del torneo continental.

Uno que analizó el sufrido empate albo en la capital peruana fue Maximiliano Falcón, quien estuvo sólido en defensa y fue uno de los puntos altos del equipo que no se encontró nunca en la cancha de Alianza Lima.

“Son partidos complicados, sabíamos que ellos iban a buscar el resultado. Los primeros minutos bien con la pelota, después nos aceleramos un poco, empezamos a perder pelotas, estábamos un poco separados y por eso llegaron con algunas jugadas de peligro”, analizó.

Peluca fue una de las figuras de Colo Colo. | Foto: Photosport

¿Punto ganado o dos perdidos? Falcón la tiene clara: “El punto, por como se dio, es positivo porque dependemos de nosotros de hacer un buen partido en Paraguay y jugar de la misma manera, porque el equipo demostró lo último después de la expulsión”, sostuvo.

“El equipo siempre tiene la actitud para ir a presionar arriba, no dejar jugar al rival en cada duelo. La mayoría de los partidos a partir de los duelos ganados tienes más chances porque el rival no te puede atacar. Con uno menos, no se notó que haya cambiado tanto el duelo, pero con nueve es diferente”, complementó en el final.

Ahora, el Cacique debe esperar el resultado del partido de Fluminense y Cerro Porteño esta tarde para ver qué necesita en el último partido donde deberán enfrentar al conjunto paraguayo en calidad de visitante.

Colo Colo en el Grupo A

Fluminense lidera las acciones con 8 puntos, seguido de Cerro Porteño y Colo Colo con 5 unidades. Eso sí, los albos tienen -1 y Cerro Porteño 0, por lo que necesitan que el conjunto brasileño hoy se imponga a los paraguayos.