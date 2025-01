Maximiliano Falcón tomó la decisión de partir de Colo Colo y aceptar el desafío de jugar en el Inter Miami. Peluca aseguró que la propuesta le impactó, además expresó sus sentimientos por el Cacique.

“En ningún momento se habló como una jugarreta de pedir aumento. Cuando me llega esta oferta a mí me impacta, obviamente me entero. Cualquier jugador le seduciría algo así. Cuando yo dije que en Colo Colo había encontrado mi lugar y es verdad”, comentó el zaguero en diálogo con TNT Sports.

También se refirió al respaldo que recibió en su estadía: “La gente me bancó a mil siempre, el club también. Más allá de la gente se merece las disculpas, el club, la directiva, todos me han bancado las expulsiones infantiles”.

“En la medida que iba pasando el tiempo, iba mejorando, en la última temporada y media, ya tenía una estadística de faltas muy pocas por partido, había mejorado mucho el ímpetu, me ayudó en eso el club, estoy muy agradecido”, añadió.

Falcón expresó su deseo para Colo Colo ahora que los caminos se separan, el cual tiene que ver con el objetivo del club de conseguir la segunda Copa Libertadores a nivel masculino: “La idea es que la gente entienda que era es un sueño para mi, no es un adiós definitivo. Quizá el día de mañana no vuelvo por a, b, c motivo, pero acá se ganaron un hincha y siempre desearle lo mejor al club y a cada hincha en ese sueño pendiente que tienen de la segunda, espero que se les dé”.

Maximiliano Falcón agradece el respaldo que tuvo siempre en su paso por Colo Colo. (Foto: Photosport)

El zaguero central quiso dar su versión: “El que me pueda entender, que lo entienda, y el que piense que fue un tema de plata acá estoy para dar la cara y dar la versión como siempre lo hice. No hay más que agregar”.