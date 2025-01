1xbet opiniones : reseña del operador en 2025

1xbet se ha instalado como uno de los operadores de apuestas deportivas más importantes en Chile en el último tiempo. Una interfaz intuitiva, amplios métodos de pago y retiro, y una vasta cantidad de mercados son sólo algunas de las razones por las que este operador se ha consolidado como una de las casas de apuestas mejor evaluadas en Chile.

Código promocional 1xbet

El código promocional de 1xbet te brinda un bono del 100% de tu primer depósito con un límite de $150.000 CLP. Por ejemplo, si depositas $100.000 CLP, la casa de apuestas te regala $100.000 CLP extra, por lo que en total recibirías $200.000 CLP en tu cuenta. Este bono de bienvenida está evaluado como uno de los mejores en el mercado de apuestas deportivas en Chile.

Esta no es la única bonificación que entrega este operador, ya que la plataforma también te brinda un bono de bienvenida de casino. Este paquete de bono es distinto, ya que entrega hasta $1.400.000 CLP y hasta 150 giros gratis con tus cuatro primeros depósitos. Cabe destacar que no todos los juegos de casino son compatibles con el bono, por lo que es necesario revisar los términos y condiciones en el sitio web del operador para ver más detalles sobre este bono en particular.

Introducción a 1xbet

No cabe duda de que este operador es una de las casas de apuestas que mejor están evaluadas en Chile gracias a las 1xbet opiniones. Sólo basta visitar el sitio web para darse cuenta de que es un portal que ofrece todo lo que un aficionado a las apuestas deportivas podría interesarle. 1xbet cuenta con un servicio de streaming en vivo para que puedas seguir los deportes en tiempo real, muchos métodos de depósito y retiro, cuotas muy convenientes y, además, bastantes opciones de mercados en una amplia gama de disciplinas.

El crecimiento de 1xbet, que ha transformado a este portal en una de las referencias del mundo de las apuestas, no ha sido por por casualidad. Esta marca viene ofreciendo sus servicios desde el año 2007 y posee amplia presencia internacional en el continente latinoamericano, ya que opera en países como Perú, México y Colombia, además de hacerlo en más de 60 territorios a lo largo y ancho del planeta.

Consultando reseñas y 1xbet opiniones de otros usuarios en sitios web como Trustpilot, es fácil comprobar que el feedback de la mayoría de los usuarios es positivo. Hay ocasiones en que existen reclamos debido a la funcionabilidad de la web, pero en base a nuestra prueba, el rendimiento fue óptimo.

Oferta de mercados de apuestas 1xbet

No cabe duda de que el fútbol es el deporte rey en las apuestas deportivas, y las 1xbet opiniones sobre el mercado de apuestas que ofrece este operador en este deporte en particular son sencillamente espectaculares. Esto es porque esta casa de apuestas ofrece una de las ofertas más amplias de todo el mercado latinoamericano, incluyendo Chile, en lo que respecta a la variedad y cantidad de mercados para realizar apuestas en fútbol. Ya sean simples o combinadas, son muchas las apuestas que se pueden realizar en este portal.

Sin embargo, cabe destacar que el fútbol no es el único deporte que ofrece este operador en lo que respecta a realizar apuestas deportivas. De hecho, la variedad de mercados y de disciplinas es una de las grandes ventajas que posee al momento de compararse con otros operadores de apuestas en Chile, algo que sin duda se refleja en las 1xbet opiniones. Esta casa de apuestas te da la opción de realizar apuestas en un sinfín de deportes, desde disciplinas conocidas como tenis, baloncesto y fútbol americano, hasta deportes que no gozan de tanta popularidad como el golf, el rugby, el kabbadi o el waterpolo.

Aplicación móvil de 1xbet

Una de las grandes ventajas que tiene la app de 1xbet, y el hecho de por qué está tan bien evaluada en lo que respecta a las 1xbet opiniones que podemos encontrar en las redes, es porque está disponible tanto para Android como para iOS. Esto no es algo menor, ya que son bastantes los operadores de apuestas que, o bien no poseen app móvil, o sólo la tienen disponible para uno de los dos sistemas operativos.

Como si eso no fuera suficiente, el proceso de descarga es muy rápido y utilizar la app es muy intuitivo. De hecho, si analizamos las 1xbet opiniones sobre esta app, podemos llegar a calificarla de la siguiente manera:

1xbet Clasificación Velocidad 4/5 Diseño de la app 5/5 Facilidad de uso 4/5 Tamaño de descarga 5/5 Disponible para iOS y Android Sí

Retransmisiones en directo

Otro de los aspectos en los que este operador destaca por encima de muchos competidores en el mercado de apuestas deportivas chileno es por la calidad de su servicio de streaming. Las 1xbet opiniones son muy certeras al respecto, ya que el servicio de retransmisión que ofrece es uno de los mejores del mercado, tanto por variedad de deportes como por la calidad misma de la imagen.

Las condiciones más relevantes para poder acceder a este servicio son las siguientes:

Contar con saldo real en tu cuenta

Haber realizado alguna apuesta al menos 24 horas antes del evento que quieres ver

Solo podrás ver aquellos juegos y eventos seleccionados por el propio operador.

Necesitarás tener una conexión estable a la red para disponer de una imagen estable y sin cortes.

Cabe destacar que el servicio de streaming puede no estar disponible en función del país en el que se intente acceder. Sin embargo, podemos confirmar, tanto por experiencia propia como por las 1xbet opiniones, que el servicio de streaming no posee problemas de ningún tipo en Chile.

Promociones para jugadores registrados en 1xbet

Ya quedó claro que una de las fortalezas que ofrece este operador es su variedad de mercados de apuestas, pero otra de las características donde este operador también destaca por encima de sus competidores es el apartado de promociones que ofrece para jugadores que ya están registrados en la casa de apuestas.

Algunas de las promociones que se pueden encontrar en esta casa de apuestas online son las siguientes:

Bono de apuestas perdidas

Bono de cumpleaños

Apuestas combinadas especiales todos los días

Bono de devolución del 30%

Lucky Friday

Miércoles de doble reembolso

Para conocer más sobre todas estas promociones, recomendamos visitar el sitio web de 1xbet en el apartado de “Promo”, que se ubica en la zona central de la barra superior.

Opción cash out

La opción de cash out, también conocida como cerrar apuesta, puede ser la opción perfecta si te arrepientes de tu apuesta. El retiro anticipado permite retirar tu apuesta antes de que finalice el evento. Entonces, recibirás la parte proporcional si es positiva o reducirás pérdidas en caso contrario. Esta herramienta está habilitada en ciertos eventos escogidos por la casa, pero no en la totalidad de partidos.

Bet builder

Si eres de esos usuarios que disfruta creando tus propias apuestas, el bet-builder, o constructor de apuestas, te gustará. Esta herramienta permite crear boletos de apuesta personalizados, donde puedes sumar diferentes disciplinas o resultados, ya sea de uno o varios deportes, en una misma jugada. El betbuilder no está disponible en todos los deportes y la casa de apuesta es la que pone los límites de la disponibilidad.

Request-a-bet

La posibilidad de solicitar tu propio pronóstico también está presente. De modo que puedes incluir diferentes selecciones en el mismo boleto de apuesta. Eso sí, la cantidad máxima podría variar para el operador en función del evento, la competición y sus probabilidades totales.

¿Cómo registrarse en 1xbet?

Completar el proceso de registro es bastante sencillo, aunque el proceso no difiere en demasía de lo que se debe hacer en otros operadores. Te dejamos el paso a paso a continuación:

Ingresa al sitio web de 1xbet.

Haz clic en el cuadro de “Registro” ubicado en la esquina superior derecha.

Elige la opción de registro que más te acomode. Completa la información necesaria.

Selecciona el bono al que deseas optar, ya sea de deportes o casino.

Configura tu cuenta y verifica tu identidad.

Realiza tu primer depósito.

Atención al cliente

El servicio al cliente es uno de los apartados en los que este operador podría mejorar un poco, ya que la mayoría de la comunicación es mediante correo electrónico y no cuenta con con un chat en vivo, algo que sí poseen la mayoría de los otros operadores de apuestas deportivas en Chile. Los métodos para contactar al servicio al cliente son los siguientes:

Métodos de contacto de servicio al cliente Detalles Correo electrónico info-es@1xbet-team.com Teléfono de asistencia global +44 127 325-69-87 Teléfono de asistencia al cliente 800004535 Sección de preguntas frecuentes Sí Formulario de contacto Disponible en el sitio web

Información sobre la licencia

La confianza sobre este portal es altísima, algo que también se puede ver en las 1xbet opiniones sobre la seguridad y la veracidad de este portal de apuestas deportes. Cabe destacar que este operador opera sin problemas desde 2007 y ya ha ganado diversos premios internacionales en el apartado de seguridad y protección de datos. Además, cuenta con licencias suficientes para poder operar en todos los países en los que está presente en la actualidad, siendo Chile uno de ellos. También opera en otros países de Latinoamérica.

Métodos de pago 1xbet

Si quieres aprender sobre cuáles son los métodos de pago que se pueden usar en 1xbet para depositar dinero en tu cuenta, te dejamos este listado a continuación:

Método de depósito Monto min. / max. Cargo por servicio Duración VISA Min: $500 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h MasterCard Min: $500 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h HITES Pay Min: $500 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h WebPay Min: $500 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h Jeton Wallet Min: 5 EUR Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h Skrill Min: 2 EUR Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h AstroPay Min: $500 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h SticPay Min: 2 USD / Max: 5000 USD Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h AIRTM Min: 1 USD Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h Perfect Money Min: $500 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h MuchBetter Min: 1 USD Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h Banco de Chile Min: 2 EUR Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h Servipag Min: 2 EUR Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h WebPay Plus Min: $500 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h MercadoPago Min: $2500 CLP / Max: $7.994.000 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h Mach Min: $800 CLP / Max: $500.000 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h MoneyGo Min: 100 RUB Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h WebMoney Min: $690 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h CHEK Wallet Min: $500 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h Falabella Pay Min: $500 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h Efectivo Min: $800 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h ecoPayz Min: 6 USD Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h Banco por Internet Min: $2500 USD Sin cargo de servicio Hasta dos días KHIPU Min: $800 CLP / Max: $5.000.000 CLP Sin cargo de servicio Entre 15 min y 24 h PaySafeCard Min: $500 CLP Sin cargo de servicio Hasta dos días Transferencia Bancaria Min: $500 CLP Sin cargo de servicio Hasta dos días Safety Pay Min: $20 USD Sin cargo de servicio Hasta dos días Criptomonedas Min: 1 USD Sin cargo de servicio Instantáneo Ethereum Min: 50 USD Sin cargo de servicio Instantáneo

En tanto, los métodos de retiro son los siguientes:

Método de retiro Monto min. / max. Cargo por servicio Duración Transferencia Min: 3,700 CLP Servicio sin cargo Alrededor de 5 días VISA Min: $9.366 CLP Servicio sin cargo De 1 minuto a 7 días KHIPU Min: 1.50 USD Servicio sin cargo Entre 15 min y 24 h MasterCard Min: $9.084 CLP Servicio sin cargo De 1 minuto a 7 días WebMoney Min: $1.000 CLP Servicio sin cargo Entre 15 min y 24 h Perfect Money Min: $1.000 CLP Servicio sin cargo Entre 15 min y 24 h AstroPay Min: $1.000 CLP Servicio sin cargo Entre 15 min y 24 h Skrill Min: 10 EUR Servicio sin cargo Entre 15 min y 24 h Jeton Wallet Min: 10 EUR Servicio sin cargo Entre 15 min y 24 h Payeer Min: 2 USD Servicio sin cargo Entre 15 min y 24 h Sticpay Min: 1.50 USD / Max: 5,000 USD Servicio sin cargo Entre 15 min y 24 h AIRTM Min: 1.50 USD Servicio sin cargo Entre 15 min y 24 h MuchBetter Min: 1.50 USD Servicio sin cargo Entre 15 min y 24 h MoneyGo Min: 100.00 RUB Servicio sin cargo Entre 15 min y 24 h ecoPayz Min: 12 USD Servicio sin cargo Entre 15 min y 24 h Criptomonedas Min: 1.50 USD Servicio sin cargo 15 minutos

Preguntas frecuentes