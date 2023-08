Maximiliano Falcón y su esposa responden con todo a críticas de ex Universidad de Chile

Maximiliano Falcón celebró sus 100 partidos en Colo Colo a través de redes. El defensor destacó al Cacique como “el más grande por diferencia de Chile” y también valoró la permanencia. “Con ganas y actitud sacamos adelante lo más importante que, en mi opinión, es ser de Primera División”.

Esta reflexión no le gustó para nada a Horacio Rivas, quien lo interpretó como una tocada de oreja a la Universidad de Chile.” Lo único que le quiero decir al señor Falcón es que, de todos los centrales de Colo Colo que han pasado desde el hacia atrás, con ninguno habría sido titular”, señaló en conversación con Redgol.

Incluso aseguró que el zaguero uruguayo nunca será referente. “Podría enumerar desde los años 70, que veo a Colo Colo. Todos esos centrales habrían sido titulares y Falcón no habría jugado nunca. Con eso creo que demuestro que él no es histórico y no lo va a ser nunca”.

Florencia Pouso, esposa del Peluca, reaccionó en el Instagram de RedGol. “Ni homenajearte tranquilo dejan jajajaja ¡Dios santo! Todo lo que sale de tu boca está mal”.

La reacción de Maximiliano Falcón y Florencia Pouso al comentario de Horacio Rivas (Foto: RedGol)

Peluca también se sumó en los comentarios. “Tanto me quieren mi amor que siempre hay algo para decir jajajaja, vamos nosotros”.